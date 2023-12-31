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社會 社會焦點 保障人權

男子與2房仲金錢糾紛　朝對方公司擊發鋼珠洩憤

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭楊姓房仲業者不滿之前房仲2合夥人雙方金錢糾紛無誠意解決，酒後在29日深夜1時許及清晨4時許，開車到2前合夥人各在羅東及五結開的房仲公司，以空氣槍擊發鋼珠毀損玻璃門及店面。羅東警方循線在30日上午逮獲楊男，並起出犯案用空氣槍1把。全案依涉嫌毀損及恐嚇罪嫌移送偵辦。

▲▼被楊姓男以空氣槍擊發鋼珠毀損玻璃門的二家房仲公司。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲玻璃門被楊男以空氣槍擊發鋼珠毀損。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局表示，29日深夜1時許及清晨4時許分別接獲二位民眾報案，稱其各於羅東鎮及五結鄉經營之房屋仲介公司店面遭人槍擊，致玻璃落地窗及大門破裂損毀，警方經調閱監視器影像過濾分析，發現均為同一犯嫌駕駛自小客車，以空氣槍朝被害人店面擊發鋼珠毀損玻璃門。

▲▼被楊姓男以空氣槍擊發鋼珠毀損玻璃門的二家房仲公司。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼被楊姓男以空氣槍擊發鋼珠毀損玻璃門的二家房仲公司。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方隨即組專案小組偵辦，初步鑑識確認子彈是鋼珠彈，非火藥式槍枝，再經擴大調閱監視器以車追人，在12小時內鎖定涉案車輛及47歲楊姓男子，經報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，於30日上午持宜蘭地方法院搜索票執行搜索，查獲犯案用空氣槍1把。

經了解，店面遭擊損的二家房仲店面的2負責人，之前與楊男是另家房仲公司的合夥人，但合夥期間有業務生意利益糾紛，楊男一直認為對方無誠意解決糾紛，酒後為吐怨氣，持空氣槍朝被害兩家店面玻璃門開槍毀損洩恨。

羅東分局呼籲，為淨化選前治安，任何戕害民眾生命、身體及財產的暴力事件，本分局一定嚴正執法、勿枉勿縱，絕不姑息，以行動宣示警方捍衛治安的決心。

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