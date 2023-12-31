代價慘痛！大貨車超高5公分　撞毀東澳隧道上百萬元噴流風機

▲大貨車撞毀東澳隧道頂部上百萬元噴流風機（箭頭所指）。（圖／擷取自記者爆料網，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

差5公分慘痛代價恐是上百萬元！一輛4.65公尺大貨車，27日晚間11時許，進入限高4.6公尺的台9線蘇花改東澳隧道南下線108.5K處，撞毀隧道頂部一座噴流風機。肇事者將被依相關規定製單開罰，公路單位並已啟動求償機制，損壞風機也於28日中午12時許拆除完成。

公路局東區養護工程分局表示，台9線蘇花改東澳隧道南下線108.5K於27日晚間11時許，遭大貨車擦撞第1至2號避難聯絡通道間一座隧道頂部噴流風機，經警方調查，大貨車車高為4.65公尺，已逾隧道限高4.6公尺之規定，後續將依相關規定製單開罰，公路單位並已啟動求償機制，損壞風機已拆除完成。

▲▼東澳隧道頂部上百萬元噴流風機遭大貨車撞毀，掉落路面。（圖／擷取自記者爆料網，下同）

公路局東區養護工程分局金岳工務段表示，蘇花改東澳隧道雙向共有48台，其餘風機尚有備援能力並維持隧道內排煙及順向風場，損壞之風機將於1個月內修復完成；另蘇花改各路段及隧道口均已設置限高牌面，應足使駕駛人清楚了解相關規定，公路局東區養護工程分局金岳工務段也將對貨運業者進行求償，後續將邀集專家學者評估增設限高門架之可行性，以維護用路安全。