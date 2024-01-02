賴清德舅舅抱不平：萬里老宅昔是「土堆仔尾」　蓋給礦工住的破厝

▲賴清德舅舅童永今天為姪子大抱不平。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民黨總統候選人賴清德萬里老宅引發違建爭議，賴清德舅舅、96歲的國策顧問童永今（2）受訪表示，該址以前是「土堆仔尾」，由礦坑老闆蓋給礦工住的，是「破厝仔」，用木湠、木材堆一堆，是最簡陋、最簡單的；他也認為，說老宅是違建不公平，因為土堆仔尾就是沒有地目。

信賴台灣之友會總會與22縣市信賴台灣之友會今天下午舉行「信賴台灣總動員，明天會更好」記者會，宣布將響應1月3日「台灣美德站出來」活動，在全國超過1000個路口拜票。

童永以基隆市信賴台灣之友會理事長身份出席記者會，會前被媒體詢問，賴清德母親曾經搬離萬里老宅，當時是否因為房屋毀壞？童永說，當時賴清德兄長將媽媽接去住，那帶的鄰居都知道，該區房舍以前叫做「土堆仔尾（指被拉到山上傾倒的礦坑廢棄土石）」，地不像地，當時是由礦坑老闆蓋給礦工住的，那個一點不像厝（房子），就是破厝仔，用鉛板蓋一下，雖便鋪一下就讓人住，礦坑都這樣。

至於是否是2003年新蓋房舍，童永說，那不算是新蓋，礦坑出來還有幾個村，因為被地主賣了，所以都拆光光，而這區是「土堆仔尾」，指的是用土湠蓋、利用原來的柱子擺一擺，加上礦坑中有一些木材堆一堆，若要比較「功夫（台語，此指房子蓋得比較精緻）」，就要有能力才有辦法，所以是最簡陋、最簡單的。

媒體詢問，如何看待賴清德老家被說是違建一事？童永直言，這樣說不公平，「就不是違建」，土堆仔尾就是沒有地目。媒體好奇，賴清德有分享他的心情嗎？他有覺得很怨嘆嗎？童透露，當然啊，礦區的人都知道，瑞芳、萬里、金山、雙溪、平溪一帶都有礦坑，住那裡的人都知道。

童永還說，以前萬里老宅不是在大馬路邊，是後來才開一條路讓人可以走，以前是不能走的。