遭柯文哲嗆「國民黨是中共支持的人」　侯友宜：己所不欲勿施於人

▲侯友宜接受ETtoday專訪。（圖／《豈有此呂》提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（2）日接受ETtoday《豈有此呂》專訪，主持人呂捷一開場就針對時事提問指出，民眾黨總統候選人柯文哲日前嗆國民黨是中共支持的人，不覺得這邏輯似乎怪怪的嗎？侯友宜回應表示「己所不欲，勿施於人」，籲柯文哲不要隨便抹紅別人。

侯友宜說，過去當民進黨總統候選人賴清德說柯文哲跟侯友宜是中共同路人時，當時柯文哲批評賴清德是詐騙集團，但現在怎麼換成柯文哲來抹紅侯友宜了，「請柯主席不要隨便抹紅別人」，台灣最需要是團結，選舉不要用意識形態操弄，台灣只有一個顏色，就是中華民國青天白日滿地紅的顏色。

侯友宜說，他台灣土生土長，30年前他被派去千島湖辦案時，對於大陸當局辦案態度的強硬，他強力表達抗議，為國人生命和權利力爭到底，而他的父親在國共內戰時為國家打過仗領有榮民證，兩代都為保護台灣為中華民國拚生命，相信台灣人民有智慧做判斷。

侯友宜也強調，他做人秉持誠信，話不多，但目標明確，說到做到，他在新北執政，把30年不變的五股垃圾山，50年不變的塭仔圳通通解決完成改變，沒有把握做不到的事不會亂講，尤其選舉時不需要口出惡言，用言語揶揄甚至糟蹋對手，選完了大家還是朋友，他選舉堅持正派，最重要是誠信，說到做到，對人民負責，這是他的態度。

