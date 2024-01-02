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台西警流利英文溝通　外籍男大呼「得救了」

▲南非籍男子移居到四湖鄉，他拿著紙條想尋找求職，卻因為不會說閩南語無法溝通而不知所措，巧遇巡邏警員順利解圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲南非籍男子移居到四湖鄉，他拿著紙條想尋找求職，卻因為不會說閩南語無法溝通而不知所措，巧遇巡邏警員順利解圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

一名南非籍男子來台定居，喜愛沿海風光想移居到四湖鄉，日前他拿著紙條想尋找友人介紹的補習班求職，卻因為不會說閩南語無法溝通，台西警分局警員四湖分駐所所長與警員巡邏發現男子東張西望，所長蔡昇翰以流利的英文上前關心、交談，順利協助排解困難，男子開心直呼「我終於得救了！」

台西警分局四湖分駐所所長蔡昇翰與警員黃嘉倫12月29日14時許執行巡邏勤務時，在四湖金山街與美山街口發現一名外籍男子不會說閩南語，無法和鄉民們溝通、和阿公阿嬤們更是比手畫腳疑似需要協助。

警方進一步了解困境後，立即表示可以載他前往補習班，男子坐上警車沿街尋找，友人介紹的3家補習班只剩下一家尚有營業，除了感謝警方願意幫忙載送，在人生地不熟的異鄉感受到台灣警察的熱情，也驚訝的詢問警察的英文都這麼好嗎。

蔡所長笑著笑應他，說自己以前是外事警察，專責處理外籍人士的事務，英文是必須的技能。該名外籍男子表示自己太幸運了，遇到一個會英文又熱心的警察，對雲林的警察留下深刻的良好印象。台西警分局長肯定員警在執勤時主動發現民眾的困難，給予關懷及協助，蔡昇翰所長這次成功出擊做好國民外交，大家都給予高度肯定。

▲南非籍男子移居到四湖鄉，他拿著紙條想尋找求職，卻因為不會說閩南語無法溝通而不知所措，巧遇巡邏警員順利解圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲南非籍男子移居到四湖鄉不會說閩南語無法溝通而不知所措，巧遇所長蔡昇翰、警員黃嘉倫順利解圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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