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台灣準備好「支援救災」！　日網感動：311後又獲幫助

▲因應支援日本7.6強震災情，台北市長蔣萬安要求北市搜救隊整備待命中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲因應支援日本7.6強震災情，台北市長蔣萬安要求北市搜救隊整備待命中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者王佩翊／編譯

日本石川縣1日發生能登半島7.6地震，各地災情頻傳，累計30死14起活埋，死傷人數仍在持續上升中，目前災區多處斷水斷電。面對慘重災情，總統蔡英文第一時間發表關切與慰問，同時也指示外交部向日方表態願意提供必要協助。消息傳回日本，再度感動日本人。日本網友紛紛表示，「在困難時提供協助，台灣才是真正的朋友」、「不會忘記311的恩情，這一次也謝謝你們」等。

石川縣災情慘重，目前多間醫院斷水斷電，只能使用備用電源，且因道路坍塌，醫護人員無法前往醫院支援，人手嚴重不足，情況不容樂觀。

▲▼日本能登半島石川縣7.6大地震 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本能登半島7.6大地震 ，災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）

《共同社》報導，台灣總統蔡英文1日透過總統府發言人林聿禪轉達關切及慰問，並指示外交部向日本台灣交流協會了解相關災情，向日方表達願意提供必要協助，也請駐日代表處務必隨時掌握在日僑民與國人狀況，協助確保安全無虞。台灣多個縣市的消防特搜也整裝待命，準備好隨時馳援。

副總統、民進黨總統候選人賴清德則在臉書上慰問表示，「台灣和日本一直都是互相扶持的好友，我要表達台灣的關切及慰問，盼日本當地人民平安，儘速回復正常生活，在任何天然災變中，台灣都願意提供最大的協助及幫忙。」

大批日本網友紛紛在新聞頁面下留言感謝道，「台灣人總是一直提供幫助，讓我感動不已。希望日本人與台灣人能成為永遠的朋友」、「越是困難的時候，越能展現真正的人性與國民性，台灣的朋友從以前就經常幫助我們，除了感謝還是感謝」、「在這種時候迅速地做出反應，才是真正的盟友，日本也要在台灣困難時伸出援手」、「在困難時幫助你的才是真正的朋友，我們一定要好好珍惜這種朋友」、「台灣不但最早表達關切，還協助收集周遭資訊」、「不會忘記311的幫助，這一次也謝謝你們」等。

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