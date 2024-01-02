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南韓維安大漏洞？李在明遇襲「50多名警力包圍」　突襲得逞原因曝

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明2日在釜山遇襲，由救護車與直升機護送至醫院治療。（圖／CFP）

▲南韓共同民主黨黨代表李在明2日在釜山遇襲，由救護車與直升機護送至醫院治療。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明今（2）日上午造訪釜山，呼籲推動新機場的興建，儘管在50多名警力層層包圍下受到保護，卻仍遭到身分不明的60至70多歲男性持刀割傷頸部。韓媒分析，這場突襲來得快、狠、準，兇嫌假扮成死忠支持者降低警戒心，且警力只負責維持秩序，才會導致突襲得逞。

根據《韓聯社》、《News1》，自從李在明遇襲以後，相關的維安工作檢討再度受到關注，為此南韓警方指出，李在明出訪釜山時由釜山江西警察署一支機動隊23名警力、刑事警察等相關職員26名人力，合計共50餘名警力在現場支援。

若黨代表等重量級政治人物走訪公開行程時，考量到可能會湧入大批人潮、需要進行交通控管並防止突發狀況發生，警方會出動轄區警察署警力協助，一般而言是配置50多名人力。

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明2日在釜山遇襲，由救護車與直升機護送至醫院治療。（圖／CFP）

報導針對李在明遇襲的原因進行分析，包括兇嫌當時頭戴「我是李在明」的淡藍色紙王冠、象徵李在明粉絲俱樂部的頭箍，從一開始就降低周遭人士的警戒心，他喊著「幫我簽名」突破由現場採訪記者們構成的重重人牆，最終突然衝向李在明、持刀劃傷李在明的左頸頸靜脈。

另外，雖然南韓「總選」（國會議員選舉）將於今年4月舉行，但目前尚未進入正式選舉運動階段，加上部署在現場的警察，其任務並未包括專門維護黨代表等重要政治人物的隨扈工作，因此才意外給兇嫌可乘之機。

據悉，李在明的遇襲，令南韓社會聯想到過去前總統朴槿惠以黨代表從事助選活動時，慘遭身分不明的男性以美工刀劃傷臉部，以及前日本首相安倍晉三遇刺身亡。

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