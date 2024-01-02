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副總統辯論藍白陣營9大錯假訊息一次看　7行政部門嚴守澄清

▲▼民進黨副總統候選人蕭美琴參與電視辯論會。（圖／公視）

▲▼民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈、國民黨副總統候選人趙少康參與電視辯論會。（圖／公視）

記者陶本和／台北報導

副總統候選人辯論會昨（1）日下午落幕，藍綠白三黨候選人趙少康、蕭美琴、吳欣盈同場交鋒，不過內容仍充斥大量假消息。根據行政單位回應統整，藍白陣營在辯論會中至少有9項錯假訊息，而行政部門包括，財政部、數位發展部、經濟部、國防部、勞動部、外交部與國發會等7部會，都已即時澄清相關訊息。

在昨日辯論會上，首先是吳欣盈提出的「政府要有財政紀律，才不會債留子孫」，財政部回應，自2016起，到2024年度的債務還本預算數，累計還本將達到9,110億元。債務比率自2016年度的33.0%下降到2023年11月底的27.2%。2021、2022惠譽、穆迪及標準普爾三大國際信用評等機構也給肯定我國優異財政表現。瑞士洛桑管理學院公布的「2023年世界競爭力年報」，我國「財政情勢」排名第6，都可以證明近年我國債務管控良好，落實財政健全。

對於吳欣盈提到關鍵基礎設施資安議題，數位發展部則表示，依據資通安全管理法，各領域關鍵基礎設施皆須依據其資安責任等級，訂定及實施資通安全維護計畫，辦理機關資安防護，如資安檢測、佈建資安設備與防毒軟體、威脅偵測管理機制等防禦措施，以及內部資安稽核、資通安全管理系統導入、第三方驗證等應辦事項，以強化關鍵基礎設施資安防護。

至於吳欣盈提到水網應該連通的看法，經濟部說明，從北部的板二計畫完工，桃竹幹管提前完工，到中部大安大甲聯通管以及南部的曾文南化聯通管的施工中，同時還有第二條桃竹幹管的動工，都是朝水庫間調度水源的方向規劃，也感謝吳欣盈候選人的肯定。

此外，吳欣盈和趙少康也都先後提到，軍購弊案連連、國防戰略錯誤。國防部出國際組織發布的「政府國防廉潔指數」，我國在全球86 個競爭國家中，排名與德國同為世界第 6 名，是亞洲最佳。並表示臺澎防衛作戰無前方、後方之分，國軍一貫秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度，持恆強化各項戰力整建與戰備整備，並依敵情威脅、防衛作戰計畫，及「作戰為背景、訓練為著眼」指導，採實戰化訓練方式實施訓練，以提升防衛作戰實力。

同時，趙少康對核電廠主張「新北應有16座核電機組設置空間」，核廢料處理則以「美國怎麼做，台灣就怎麼做、埋到地下就好」帶過。經濟部則發現，國民黨正副總統候選人搭檔的政見相反，建議先詢問長期連乾貯設施都不支持的侯友宜市長看法。台電公司則說明，美國高階核廢料的「雅卡山（Yucca Mountain）計畫」，就因為當地民眾反對，2008年已經中止。從全球的經驗來看，也沒有正式營運的高放核廢料處理場。很多國家採取的乾式貯存存放，在新北市被卡關多年，趙先生的搭檔侯市長應該最了解情況。

對於趙少康提出應提高勞保基金管理收益一事，勞動部也說明，勞動基金2023年截至11月底止收益數已達6,067億元，收益率10.82％；勞保基金收益率12.31％，均創下歷年新高紀錄，勞保基金預計2023年全年投資收益可望超過1,000億元。官員表示，「感謝趙少康讓國人發現，原來這些基金表現這麼好」

趙少康也稱我國近幾年沒有參加任何國際組纖，並主張若國民黨執政就要與中國大陸談外交休兵等。外交部則回應，「台灣」近幾年來已成國際關鍵字，國際挺台力道大幅提升。7年多來，台灣共加入11個政府間的國際組織，並與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」、與加拿大簽署「投資促進及保障協議」、與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」等。該官員不理解的問，「上網就能查到的資訊，到底是趙少康不懂裝懂，還是侯友宜團隊沒有幕僚？」

趙少康也提及了「缺水」、「缺電」議題，辯論會上加碼指控政府「前瞻預算計畫不夠周延、分配更不均」。國發會回應表示，政府透過前瞻基礎建設計畫及年度公建預算，持續佈局產業未來所需基礎建設、提升民眾生活品質、均衡區域發展，以提升全民福祉。透過預算執行及政策推動，產業及民眾「五缺」等說法，早已不存在。

趙少康說「2023年不缺電是因為經濟不好」，又說「外資擔心戰爭風險所以不來」。經濟部也打臉指出，2023年是史上第三的用電量，並表示2023年計算到11月為止，外資投資台灣是15年來第二高，包括ASML、美商應材、科林研發都投資台灣，AI大廠的物流中心輝達（NVIDIA）、超微(AMD）也落腳台灣。過去三年外商加碼投資台灣超過1000億，除以上業者外，包括德商默克、西門子，日商日立、三井都持續投資台灣。

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