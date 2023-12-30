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社會 社會焦點 保障人權

女店員單獨理貨...噁男脫褲「磨蹭屁股7下」　露鳥全被錄下場曝

▲桃園市胡姓男子去年10月間在中壢區某超商購物，見女店員在貨架理貨，竟在其身後露鳥觸碰其臀部猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市胡姓男子去年10月間在中壢區某超商購物，見女店員在貨架理貨，竟在其身後露鳥觸碰其臀部猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市胡姓男子去年10月間在中壢區某超商購物時，見女店員獨自在貨架上理貨，佯裝選購商品從其背後經過，卻拉下褲子拉鍊露鳥並觸碰女店員臀部7次猥褻得逞，女店員覺得有異回頭查看，發現胡男竟未著內褲露鳥當場嚇傻，氣得報警提告；桃園地院審結，依性騷擾罪判胡有期徒刑5月，併科罰金新台幣2萬元，全案還可上訴。

檢警調查，43歲的胡姓男子曾因竊盜案件，經桃園地院判定應執行刑有期徒刑6月，並於民國2019年11月執行完畢出監，仍不知悔改；去年10月29日晚間8時42分許，在中壢區某處超商購物，見女店員獨自在貨架上整理商品沒有防備，竟公然拉開外褲拉鍊且未著內褲當場露鳥，假借經過女店員身旁，以生殖器觸碰女店員之臀部猥褻7次。

專心理貨的女店員發現被客人觸碰回頭查看時，驚覺胡姓男子未著內褲露鳥觸碰，當場覺得噁心，立即報警處理，員警到場後調閱監視器畫面揭露胡男之惡行；桃園地院審理時，胡男坦承犯行不諱，檢方偵結依意圖性騷擾罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告胡男坦承犯行不諱，法官根據被害女店員指證，檢警移工監視器影像光碟截圖，足認被告犯行嫌應堪認定。

法官審酌，被告與女店員素不相識，竟為逞一己私慾，乘女店員不及抗拒之際，裸露生殖器磨蹭其臀部，危害其身體自主權，造成其女驚嚇、嫌惡及受辱之感受，對社會風氣及治安顯有不良影響；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，依性騷擾罪判刑5月，併科罰金新台幣2萬元，本案還可上訴。

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