反嗆勞動部不思檢討改進　趙少康：當選定大幅提高勞保基金報酬率

▲趙少康昨出席副總統候選人辯論會會後記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨在辯論會上批評勞保基金效益不佳，勞動部則說，勞動基金2023年截至11月底止，收益數已達6067億元，收益率10.82％，勞保基金為938億元，收益率12.31％，皆創新高。對此，趙少康今（2日）表示，勞動基金歷年平均收益率只有5％多，勞動部不思檢討改進，替勞工多賺更多錢，反而反駁他的說法，不是臉皮很厚毫無自省能力嗎？「侯康」當選，一定大幅提高勞動及勞保基金的報酬率。

趙少康2日晚間發聲明表示，昨天的副總統辯論會，他提出，要解決勞保破產危機，應該先從收益率下手，是開源的基本做法，但勞動部好意思說，去年到11月底，勞動基金收益率10.82％、勞保基金收益率12.31％，得意洋洋內宣收益率創下新高。

「請勞動部不要誤導民眾，去年台股大盤漲了26.83%，勞動部績效沒有大盤一半好，還好意思反駁我。」趙少康說，如果跟大盤一樣，勞動基金可以多收入9000億元，勞保基金可以多收入1000億元，而且委託操盤應該比大盤績效更好，賺更多錢才是。

趙少康表示，根據勞動部自己的統計，勞動基金歷年平均收益率只有5％多，勞動部不思檢討改進，替勞工多賺更多錢，反而反駁他的說法，不是臉皮很厚毫無自省能力嗎？「侯康」當選，一定大幅提高勞動及勞保基金的報酬率，為勞工造福。