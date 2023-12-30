性侵猥褻6歲孫女！淫阿公辯「她脫褲要我抓癢」　法官重判12年

▲桃園市一名祖父2021年9月起至隔年9月，多次乘家中無人要求未滿7歲孫女脫褲，徒手撫摸其下體並指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名阿公從2021年9月起一年內，多次在住處趁家中無人之際，要求未滿7歲孫女脫去褲子，徒手撫摸其下體猥褻得逞，隔年孫女上小一時，再度如法炮製，這次更以指侵得逞，直到孫女說「阿公，我不舒服」才鬆手。桃園地院審理時，祖父坦承有撫摸下體但否認指侵，辯稱是孫女要他幫忙「抓癢」，法官認為祖父色慾薰心、違背倫常，審結依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，共4罪，各處有期徒刑3年；又對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑8年，應執行有期徒刑12年，全案還可上訴。

檢警調查，已退休的男子遭指控於2021年9月2日起至2022年9月1日之間，在住處趁家中無人時，於一樓客廳或2樓房間要求未滿7歲孫女脫去褲子，在徒手撫摸其下體，前後至少4次強制猥褻得逞；隔年孫女上小一時，又違反孫女意願下，要求其脫去內外褲徒手撫摸下體，儘管孫女表示「阿公，我不舒服」仍繼續撫摸，甚至還指侵得逞，案經孫女媽媽得知女兒曾被祖父猥褻，氣得通知學校老師，並向桃園市婦幼警察隊報案後才揭穿祖父惡行；桃檢複訊後，依家暴妨害性自主案件提起公訴。

桃園地院審理時，被告坦承曾以手撫摸孫女下體之事實，但否認強制性交，辯稱當時是孫女自己脫下褲子，要求幫忙「抓癢」，並非自己要去抓其下體，手指也沒有插入下體等語。

法官審視，被害人與多名證人指證，前後證述情節一致，並無有何明顯瑕疵，足可證明被告犯行明確，被告與辯護人辯詞無足採信；法官審酌被告為被害人之祖父，本應妥慎盡心照顧被害人，竟色慾薰心且違背倫常，對年幼被害人施以狼爪，影響其身心健康與人格發展甚鉅，斟酌被告僅坦認對被害人強制猥褻，否認有何強制性交之犯後態度，被告所為已屬違反被害人之意願甚明。法官審結依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，共4罪，各處有期徒刑3年；又對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑8年，應執行有期徒刑12年，本案還可上訴。