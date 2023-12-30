　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捷運工地旁違規左轉被撞！駕駛重傷　衝燈桿車子變形...驚悚畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中正路捷運綠線工地今（30）日凌晨發生嚴重車禍，陳姓男子駕駛銀色轎車違規左轉同德二街時，直行的郭姓男子閃避不及當場攔腰撞上，造成2輛轎車嚴重受損，桃園警方到場處理，2名傷者均無酒駕，其中陳姓男子傷勢嚴重且意識不清，另郭姓男子意識清醒，身體有擦挫傷，至於肇事原因有待警方進一步調查釐清。

▲桃園市陳姓男子今天凌晨駕車行經桃園區中正路違規左轉同德二街，直行車郭姓男子閃避不及撞上瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天凌晨駕車行經桃園區中正路違規左轉同德二街，直行車郭姓男子閃避不及撞上瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天凌晨駕車行經桃園區中正路違規左轉同德二街，直行車郭姓男子撞上銀色轎車後，2車均嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天凌晨駕車行經桃園區中正路違規左轉同德二街，直行車郭姓男子撞上銀色轎車後，2車均嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天零時19分許，44歲陳姓男子駕駛銀色轎車沿中正路往慈文路方向行駛，行經同德二街時違規左轉，28歲郭姓男子駕駛深色轎車發現時閃避不及攔腰撞上，銀色轎車被撞擊後90度轉向，撞上路旁路燈燈桿，車身嚴重扭曲變形，郭男的深色轎車車頭處也嚴重毀損。

▲桃園市陳姓男子今天凌晨駕車行經桃園區中正路違規左轉同德二街，直行車閃避不及攔腰撞上，事故後2車受損嚴重，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天凌晨駕車行經桃園區中正路違規左轉同德二街，直行車閃避不及攔腰撞上，事故後2車受損嚴重，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事故發生後，警方趕抵現場處理，發現2名駕駛均有受傷，其中陳男多處擦挫傷，意識不清楚，郭男也多處擦挫傷，但意識清醒，2人經酒測後沒有酒精反應，送醫治療後，陳男還留院觀察中，至於事故發生原因目前還在調查釐清。

  【更多新聞】

快訊／桃園國2甲貨櫃車失控側翻　駕駛受困...護欄被撞成波浪狀

犯性侵害案入獄...牢友熟睡他「抹藥狂摸屁股」　噁男再吃一罪

銀行內鬼助詐團洗錢逾4700萬　首波女行員等6人一審出爐

 

 

ET快訊
快訊／3歲童跌入釣魚池！父跳水救兒「雙雙消失」
快訊／賴清德起手式批侯政見「考古題」　柯文哲「複製貼上」
30歲OL只穿內衣褲　房東踹門「拿鑰匙要闖入」
LIVE／唯一場總統辯論會登場！　賴、侯、柯正面交鋒
中部女師4度性侵國中男友！　教師辦公室成砲房
離世國中生剩不到7個月就畢業！　校方將頒畢業證書
台超商店員結帳「神秘2字」　一票大陸人聽不懂：到底是什麼
表藝珍走紅毯「禮服裂開」　雪白大腿當場外露
直擊／高規格維安！總統辯論會場　戒備畫面曝
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／3歲童跌入釣魚池！父跳水救兒「雙雙消失」　消防搜索中

民宿「打工換宿」當管家！陽光男做3天捲款落跑　老闆早餐錢也A走

捷運工地旁違規左轉被撞！駕駛重傷　衝燈桿車子變形...驚悚畫面曝

女狼師再現！4度性侵國中小男友　教師辦公室成砲房…下場超慘

12月來第3起！苗栗一家4口回娘家跨年　熟睡全中毒送醫搶命

不爽紅線違停被「大吃小」　騎士刮花自小客出氣...下場出爐

OL只穿內衣褲「門外爆巨響」　房東氣炸踹門要她搬走...原因曝

桌遊館走韓系女團風！　緊身火辣女荷官嗲聲發牌...下場慘　

銀行外牆施工！吊臂「揮棒擊中」對向公車　延伸插入畫面曝光

高鐵左營站發現疑似爆裂物！　民眾驚見「不明紙箱」緊急報案

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

校外警察、89聚集 學生：做錯的不是我們｜20231229 ET午間新聞

IU初訪HYBE嚇壞「資本的力量？」XD　被SUGA「狂翻舊帳」笑：能講到40歲

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

桃園某購物中心火警！網傳手扶梯火舌狂竄　如「暖爐」燃燒畫面曝

稱吳思瑤「50歲絕子絕孫」楊志良：我說的是事實

快訊／3歲童跌入釣魚池！父跳水救兒「雙雙消失」　消防搜索中

民宿「打工換宿」當管家！陽光男做3天捲款落跑　老闆早餐錢也A走

捷運工地旁違規左轉被撞！駕駛重傷　衝燈桿車子變形...驚悚畫面曝

女狼師再現！4度性侵國中小男友　教師辦公室成砲房…下場超慘

12月來第3起！苗栗一家4口回娘家跨年　熟睡全中毒送醫搶命

不爽紅線違停被「大吃小」　騎士刮花自小客出氣...下場出爐

OL只穿內衣褲「門外爆巨響」　房東氣炸踹門要她搬走...原因曝

桌遊館走韓系女團風！　緊身火辣女荷官嗲聲發牌...下場慘　

銀行外牆施工！吊臂「揮棒擊中」對向公車　延伸插入畫面曝光

高鐵左營站發現疑似爆裂物！　民眾驚見「不明紙箱」緊急報案

SBS只悼李善均「卻忘了《皮諾丘》邊希峰81歲癌逝」　韓網痛批過分

黃仁勳太會賺！今年財富暴增2倍　身價達1.35兆

賴清德拋「國民黨回來3後果」　服貿衝擊就業、黑金治安、擋軍購

亞洲第一帥是香港頂流偶像姜濤！　陸網不爽「批醜」：笑話榜單

賴清德談兩岸：不卑不亢維持現狀　只要對等尊嚴「我的門永遠是開的」

快訊／3歲童跌入釣魚池！父跳水救兒「雙雙消失」　消防搜索中

快訊／賴清德辯論起手式批侯政見「只有考古題」　柯「複製貼上」

「合法蘿莉」逛台北地下街！西門町吃滷肉飯…長澤茉里奈掉出超兇車頭燈

《原子少年》男團爆紅代言暴增！　「跨年追星秘笈」曝光

赴日必備「實體西瓜卡」復活！東京6大車站都能買　一人限買一張

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

社會熱門新聞

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

割頸案少年常進警局　乾妹網路叫囂惹公憤

即／國五雪隧口8車連環撞！5人送醫

妻親嘴同事2次掰喝醉　夫見對話崩潰

牢友熟睡他襲臀猥褻　噁男下場曝

台中女三寶左轉切西瓜　2學童走斑馬線慘被撞噴

國3大貨車衝破護欄駕駛不治

即／北市工地吊臂突傾斜　砸破公車玻璃

挑戰821秒喝8杯　女醉倒打呼「隔天斷氣」

銀行外牆吊臂「直撞」公車　延伸插入畫面曝

快訊／台東行人穿越馬路遭撞飛！送醫搶救仍不治

割喉案重創校園！校長集會向師生90度鞠躬

更多熱門

相關新聞

國小童斑馬線遭撞女駕駛辯：視線死角

國小童斑馬線遭撞女駕駛辯：視線死角

台中市東區昨（29）日發生一起交通事故，2名國小學童走在學校旁的斑馬線，遭1名李姓女子開車左轉不慎撞擊，其中1名學童還因此在地上滾了一圈。事故造成2童擦挫傷，李女到案後辯稱「視線死角沒看到」，但誇張的車禍畫面已經在網路瘋傳，引起網友熱議。

玉山今晨飄雪了　北峰「撒上糖霜」美景曝

玉山今晨飄雪了　北峰「撒上糖霜」美景曝

工程師惡意關閉集運網　轉19萬筆個資給同行

工程師惡意關閉集運網　轉19萬筆個資給同行

男遭女騎士當街鐵棍暴打　原因曝光超傻眼

男遭女騎士當街鐵棍暴打　原因曝光超傻眼

「楊志良對我道歉不夠」　張斯綱再籲：應對吳思瑤、徐巧芯道歉

「楊志良對我道歉不夠」　張斯綱再籲：應對吳思瑤、徐巧芯道歉

關鍵字：

捷運綠線工地違規左轉2車事故2傷影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／博恩「被認定是壞人」崩潰了：怎面對這世界！

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

富邦悍將也換總教練　陳金鋒接棒

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

博恩挨轟造假發聲反擊了：是我被騙！

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

護妻狂魔3大星座男！Top 1永遠挺老婆

林采緹跑趴穿超辣！

快訊／「退役外送員」候選人女兒：暫停選舉相關行程

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

更多

最夯影音

更多
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人
李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面