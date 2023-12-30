捷運工地旁違規左轉被撞！駕駛重傷　衝燈桿車子變形...驚悚畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中正路捷運綠線工地今（30）日凌晨發生嚴重車禍，陳姓男子駕駛銀色轎車違規左轉同德二街時，直行的郭姓男子閃避不及當場攔腰撞上，造成2輛轎車嚴重受損，桃園警方到場處理，2名傷者均無酒駕，其中陳姓男子傷勢嚴重且意識不清，另郭姓男子意識清醒，身體有擦挫傷，至於肇事原因有待警方進一步調查釐清。

▲桃園市陳姓男子今天凌晨駕車行經桃園區中正路違規左轉同德二街，直行車郭姓男子閃避不及撞上瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天凌晨駕車行經桃園區中正路違規左轉同德二街，直行車郭姓男子撞上銀色轎車後，2車均嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天零時19分許，44歲陳姓男子駕駛銀色轎車沿中正路往慈文路方向行駛，行經同德二街時違規左轉，28歲郭姓男子駕駛深色轎車發現時閃避不及攔腰撞上，銀色轎車被撞擊後90度轉向，撞上路旁路燈燈桿，車身嚴重扭曲變形，郭男的深色轎車車頭處也嚴重毀損。

▲桃園市陳姓男子今天凌晨駕車行經桃園區中正路違規左轉同德二街，直行車閃避不及攔腰撞上，事故後2車受損嚴重，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事故發生後，警方趕抵現場處理，發現2名駕駛均有受傷，其中陳男多處擦挫傷，意識不清楚，郭男也多處擦挫傷，但意識清醒，2人經酒測後沒有酒精反應，送醫治療後，陳男還留院觀察中，至於事故發生原因目前還在調查釐清。