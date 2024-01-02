綠批藍「路口變堂口」　侯友宜：賴清德曾讚我嫉惡如仇、現在選舉就抹黑

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

針對國民黨總統候選人侯友宜及各縣市立委候選人今（2）展開全國串連路口拜票，民進黨開記者會批評，國民黨及侯友宜把「路口變堂口」，黑背景的候選人站出來，與黑道零距離，「稍有不慎，這些黑白郎君進國會殿堂，警察還要跟他們敬禮」。對此，侯回應，賴清德曾誇他是武俠小說的名捕、嫉惡如仇，現在選舉到了則抹黑他。

對於民進黨拍的廣告，侯友宜表示，賴清德在做立委的時候還有誇讚他是武俠小說的名捕、嫉惡如仇，「現在要選舉了，再來給我抹黑」。賴清德知道他掃黑除痹的態度是不分黨派、大家都掃，不像賴清德光是臺南市光電弊案、學甲爐渣案，一堆事情，甚至他說要開啟的高端封存案件，到現在也都沒有做。



侯友宜嗆，所以賴清德是最怕他當選，成立新的特偵組，一件一件把他揪出來、一件一件把他查清楚，這是他最恐懼的，所以才再來用這個手段抹黑來對付，「侯友宜絕對摘奸除惡，不手軟，向前走」。



針對賴清德說九二共識被習近平定義「一個中國原則」，賴還說把中華民國憲法九二共識化，會給台灣帶來危險。 侯友宜說，賴清德也說中華民國憲法是神話，中華民國會帶來災難，他內心想的就是台獨，所以才會給國家帶來最大的危機，尤其他鄙視、否定中華民國的憲法，看不起中華民國，這有資格擔任國家的領導人嗎？他會遵守憲法的規定嗎？這是人民要問他的啊。

