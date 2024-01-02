瀏覽器市占排行變天　蘋果Safari跌至第三

▲蘋果safari瀏覽器市占意外輸給微軟。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

你喜歡哪個瀏覽器呢？根據統計網站 Statcounter 最新數據，針對電腦、手機版本的瀏覽器進行市佔排行，雖然不意外仍是 Google 的 Chrome 奪冠，但蘋果 Safari 卻意外跌到第三，而由微軟 Edge 「篡位」奪第二。

從數據看來，Chrome 仍是電腦平台最受歡迎的瀏覽器，市佔率高達 65.23%，與去年同期的 66.14% 幾乎相同，說明 2023 年沒有人能撼動它的領先地位。

第二名則呈現激烈的競爭態勢，微軟 Edge、蘋果 Safari 均在 2023 年相互超前，兩者的差異十分微小，卻在 12 月由 Edge 以 11.9% 大幅超越 Safari 的 8.96% 取得第二名。排名第四、五名的分別為 Mozilla Firefox（7.62%）與 Opera（3.8%）。

目前結論，Chrome 仍是電腦平台最受歡迎的瀏覽器，Edge 則在 12 月超越 Safari 取得第二名，Firefox 和 Opera 排名保持不變。

而在手機、行動裝置上，Chrome 仍是手機、行動裝置平台最受歡迎的瀏覽器，市佔率達到 64.93%，不過與去年同期的 64.11% 相比，差距明顯縮小。

Safari 在行動平台上因為 iPhone 全球熱銷，得以搶下將近 24.71% 的市占率，較去年同期的 24.58% 略有提升。三星同樣握有優勢，旗下的 Samsung Internet 以 4.48% 市占率排在第三名，較去年同期的 4.14% 略有成長。排名第四、五名的分別為 Opera（2.28%）與 UC Browser（1.48%）。