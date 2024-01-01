iPhone 16系列將成史上最大支！　Pro Max逼近7吋

▲iPhone 16 Pro尺寸將更大。（圖／MacRumors）



記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果自iPhone 12系列以來，尺寸上的變化相對較小，不同代外觀也常被指沒有明顯不同，不過2024年隨著iPhone 16系列即將推出，可能會感覺到很明顯的不一樣，最新曝光的iPhone 16系列尺寸，其中16 Pro Max首次逼近7吋，將會是史上螢幕最大的iPhone。

《MacRumors》報導，iPhone 16 Pro及16 Pro Max的螢幕尺寸，將會明顯大於前一代手機，16 Pro Max的更「長大」到直逼7吋。

多個消息指出，iPhone 16 Pro及Pro Max將會加大螢幕尺寸，相比前一代會大上許多，分別為6.3吋及6.9吋，更精確地說，iPhone 16 Pro將會是6.27吋大，16 Pro Max則會達到6.85吋。目前15 Pro及15 Pro Max分別為6.1吋和6.7吋。

除了螢幕變大外，重量也有所增加，iPhone 16 Pro為194g，比iPhone 15 Pro的187g重上7g；iPhone 16 Pro Max則為225g，比前一代重上4g。16 Pro系列2款手機寬度、長度都增加，更大尺寸代表內部空間更多，可配置大容量電池等零組件。

相較之下，iPhone 16與16 Plus尺寸預計不會有變化，將與前一代同尺寸，採取的升級邏輯相同，平價系列版會比Pro版晚，預計2025年會做出尺寸上的變化。