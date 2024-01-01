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平板不是APPLE發明的！從電報傳真機到上網追劇　莫娜揭開平板進化史

▲電腦,平板,上網,查詢,搜尋,打字,3c用品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲全球平板電腦出貨量2023年第二季下滑29.9%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張家瑋／綜合報導

平板電腦等行動裝置在現代生活中扮演著極其重要的角色，不僅滿足了人們在學習和工作方面的需求，還提供了豐富的娛樂和社交體驗。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中就分享了平板電腦的進化史。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂平板電腦演進史。

近期有報導指出，全球平板電腦市場在2023年第二季度出現了29.9%的下滑。平板市場雖然整體表現下滑，但蘋果和三星兩大品牌卻穩坐龍頭，佔據全球平板市場的60%，其中蘋果iPad更擁有37%的市占率。平板電腦的興起並非一舉成功，它歷經了多個階段發展，由最初的電報傳真機演變到今天的多功能裝置。

莫娜指出，雖然許多人將平板直接與蘋果iPad劃上等號，但事實上平板並非由蘋果所發明。它的起源可以追朔到1888年的電報傳真機，其外觀和功能與現代平板大相逕庭。直到1968年，DynaBook的誕生開創了現代平板概念，成為一款可攜帶的電腦，是為了協助兒童學習的電子書。而1987年誕生的Linus Write-Top被廣泛視為世界上第一台平板電腦。直到1993年，蘋果推出的MessagePad則開始將平板應用於個人助理功能，具備觸控筆書寫的特色。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜分享了平板電腦的演進故事。。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

莫娜進一步回顧，在此之前，平板一直是昂貴的奢侈品，1997年PalmPilot的推出，使平板變得更加親民，也開始具備觸控功能。1993年至2000年間，微軟、GridPad等廠商陸續推出平板電腦，然而，真正改變平板市場的是蘋果在2010年推出的iPad，將其定位為介於手機和筆電之間的設備。

儘管一開始iPad被說為為放大版的iPod Touch，並且缺乏豐富的應用程式，但蘋果迅速調整架構，使其成為輕薄、續航力強的產品。蘋果iPad的成功奠定了平板電腦的發展基礎，讓現今市場上有各種不同的品牌和型號可供選擇。

莫娜最後總結，現在平板電腦的價格逐漸變得親民，不再高不可攀。不僅如此，現代平板的性能和用途也更加多元，可滿足用戶不同的需求，包括設計、繪圖、動畫製作等高階應用和純娛樂用途。隨著科技的不斷演進，平板電腦將繼續在人們的生活中扮演重要的角色。

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