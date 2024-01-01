　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
網搜 網搜焦點

他傳emoji被朋友笑「老了XD」！大票傻眼：2用語才真的老

▲▼火鍋,相親,渣男,男友,AA制,滑手機,冰淇淋,減肥,肥宅,約會,大餐,紀念日。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲傳訊息時，很多人會用emoji或XD。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不像過去只有簡單的顏文字，現在有各種表情符號和貼圖可以傳，卻可能暴露年齡？有網友表示，他跟朋友聊天時，用了一個emoji（繪文字），朋友竟笑「老了XD」。他則回嗆，「後面會加XD的才是老人家」，不服氣地問其他人，「用emoji比較老，還是用XD比較老？」引發話題。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「用emoji或XD哪個比較老？」他跟朋友聊天時，在某句後面加了一個emoji，結果被對方笑「你老了XD」。他就回嘴「現在後面會加XD的才是老人家」。原PO就忍不住問其他人，覺得emoji跟XD，哪個用法比較老？

貼文一出引發熱論，「當然是XD」、「XD，現在對剛出社會的小朋友都不敢用」、「看臉決定老不老XD」、「XD很多人都還在用吧！」「就出現的時間順序來說，當然是XD」、「我沒辦法否認我老XD」。

有人則不禁直呼「我也愛用XD」、「還是覺得XD最傳神，但會看對象用，沒有XD我不會聊天啊啊！」「戒不掉XD」、「XD很好用啊！」還有網友表示，emoji跟XD都還好，「wwwww比較老」、「www跟（笑）才真的老。」

其中，有人好奇詢問，「認真問，如果用emoji叫老，那麼該用什麼才叫年輕？」「不然現在年輕人都用什麼？」就有網友回覆，「年輕人都說好好笑。」

ET快訊
快訊／日本石川縣規模7.4強震！　發布海嘯警報
開槍殺人！「陳老師」逃24年　吃飯被逮捕
批民進黨搞壞媒體風氣　趙少康當場點名「三民自」：就是綠媒
韓頒獎直播「她8秒甜笑迷暈全場」！　網尋人：美瘋了
重賞之下必有勇夫！　趙少康主張「台灣戰鬥部隊加薪2萬」
墾丁大亂鬥自撞「害友慘死」　賓士駕駛10萬交保
快訊／元旦死亡車禍！　休旅車逆撞駕駛不治
快訊／再拋震撼彈！　趙少康：當選後四年不領副總統薪水
快訊／趙少康當場簽字！　辭中廣董事長
大稻埕碼頭廁所藏針孔　男跨年夜當場被捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 網搜最新 全站最新

他傳emoji被朋友笑「老了XD」！大票傻眼：2用語才真的老

跨年夜北捷車廂「出現這1片」　全場幫失主QQ：誰長輩沒顧好？

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

他傳emoji被朋友笑「老了XD」！大票傻眼：2用語才真的老

跨年夜北捷車廂「出現這1片」　全場幫失主QQ：誰長輩沒顧好？

公司為「不付資遣費」搬到秦嶺山村！員工一離職「馬上回到市區」

核廢料放哪裡？　趙少康：90%國家都地下掩埋「台灣不能這樣做嗎？」

孔劉全黑圖悼李善均「刪光IG貼文」　粉絲鼻酸憶《咖啡王子1號店》

全台3間新夜市！嘉義湖美夜市回來了　新竹最強夜市爽逛200攤

守住黃國書本命區！綠營江肇國陸戰展實力　百場開講吸2萬人

快訊／日本石川縣7.4地震！發布海嘯警報：最高3m　籲立即避難

苗栗泰安象鼻部落汽車火警　駕駛驚險逃命卻摔落3米深邊坡

勞力士2024第一天漲價！　「黑水鬼」、「百事可樂圈」漲幅達7%

快訊／五月天跨年煙火「直射觀眾席」　歌迷遭炸傷公司回應了！　

謝金燕跨完年突宣布：看一次少一次！　崩潰揭5道具「成本太心慌」

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

網搜熱門新聞

跨年夜北捷車廂「出現這片」　網：幫失主QQ

一沐日喝什麼內行？大票狂推「這1杯」

101跑馬燈「重擊單身狗」！嘲諷點滿網氣炸

女星「床邊男友視角」邪惡曝光！只穿內衣辣爆

廢文無國界！日本也有「長輩圖」

他傳emoji被朋友笑「老了XD」！大票傻眼

燒炭妹尋恩人！年輕人救援影片曝光

公司要玩「龍主題」交換禮物　留言1物歪了

三上悠亞開箱比基尼：這套真的危險

都不讓女生開車！她點破「男人心中」關鍵

郭鬼鬼驚人舊照瘋傳　網驚認不出

帥氣空少自殺　背後原因超辛酸

闖「卡多里樂園」走失　母見屍趴涼亭

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

更多熱門

相關新聞

天斬煞PK長輩煞　專家一看秒解風水原理

天斬煞PK長輩煞　專家一看秒解風水原理

購屋前該不該挑風水，其實是見仁見智，不過若遇到長輩煞，有時更難解。有網友在PTT發問，想買房子卻因為有長輩擔憂該棟住家疑似正對「天斬煞」，因此上網詢問網友風水定義？網友則直言，長輩有出錢嗎？沒出的話就是「長輩煞」。

「總統候選人辯論會」給幾分？鄉民曝評價

「總統候選人辯論會」給幾分？鄉民曝評價

台灣史上誰最會辯論？鄉民狂點名他：沒懸念

台灣史上誰最會辯論？鄉民狂點名他：沒懸念

驚見老婆手機喊人「寶貝」小王竟是「她」

驚見老婆手機喊人「寶貝」小王竟是「她」

女經理甘願做「華妃」！視訊裸聊無業人夫

女經理甘願做「華妃」！視訊裸聊無業人夫

關鍵字：

手機訊息emojiXD顏文字PTT

讀者迴響

熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

乾哥乾妹廣告車最終版送件！「鳳梨放話了」挺小商人

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

蔡依林「陸跨年唱太穩」遭疑假唱！網揪2細節打臉

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

國曆1月生肖運勢解析！蛇、狗運勢開紅盤　「3生肖」恐遇車關破財

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

安心亞跨年屁股見客！疑撞衫Jessi舞群

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

更多

最夯影音

更多
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」
動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面