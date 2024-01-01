他傳emoji被朋友笑「老了XD」！大票傻眼：2用語才真的老

▲傳訊息時，很多人會用emoji或XD。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不像過去只有簡單的顏文字，現在有各種表情符號和貼圖可以傳，卻可能暴露年齡？有網友表示，他跟朋友聊天時，用了一個emoji（繪文字），朋友竟笑「老了XD」。他則回嗆，「後面會加XD的才是老人家」，不服氣地問其他人，「用emoji比較老，還是用XD比較老？」引發話題。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「用emoji或XD哪個比較老？」他跟朋友聊天時，在某句後面加了一個emoji，結果被對方笑「你老了XD」。他就回嘴「現在後面會加XD的才是老人家」。原PO就忍不住問其他人，覺得emoji跟XD，哪個用法比較老？

貼文一出引發熱論，「當然是XD」、「XD，現在對剛出社會的小朋友都不敢用」、「看臉決定老不老XD」、「XD很多人都還在用吧！」「就出現的時間順序來說，當然是XD」、「我沒辦法否認我老XD」。

有人則不禁直呼「我也愛用XD」、「還是覺得XD最傳神，但會看對象用，沒有XD我不會聊天啊啊！」「戒不掉XD」、「XD很好用啊！」還有網友表示，emoji跟XD都還好，「wwwww比較老」、「www跟（笑）才真的老。」

其中，有人好奇詢問，「認真問，如果用emoji叫老，那麼該用什麼才叫年輕？」「不然現在年輕人都用什麼？」就有網友回覆，「年輕人都說好好笑。」