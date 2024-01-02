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社會 社會焦點 保障人權

19歲女想結婚未獲祝福　「偽造簽名同意」結局老公也挨告

記者黃翊婷／綜合報導

桃園鍾姓男子2021年12月間想與當時年僅19歲的小美（化名）結婚，但並未受到女方家人祝福，小倆口討論過後，竟決定由小美偽造法定代理人簽名同意，再一同前往戶政事務所登記，結果雙雙挨告。桃園地院法官日前依行使偽造私文書罪判處鍾男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，另依同罪判處小美有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

▲▼結婚,婚禮,新人,新郎,新娘,新婚,白紗。（圖／CFP）

▲鍾男與小美想結婚，但未獲得女方家人同意，兩人竟偽造簽名再跑去登記結婚。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，鍾男2021年12月間想與當時年僅19歲的小美結婚，但依照我國民法規定，小美尚未成年，結婚需要法定代理人同意，偏偏兩人的這段感情並未受到女方家人祝福，小倆口經過討論，竟決定由小美在「未成年人結婚登記法定代理人同意書」上偽造簽名，之後再一同前往戶政事務所登記。

然而，事情曝光之後，鍾男和小美雙雙挨告。桃園地院法官認為，兩人僅因為被女方家人反對結婚，竟在未經同意或授權之下，冒用他人名義偽造未成年人結婚登記法定代理人同意書，行為實屬不該，考量到兩人事後皆已坦承犯行，因此依行使偽造私文書罪判處鍾男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

小美的部分，法官表示，小美過去並無前科，素行良好，考量到案發當時她年紀尚輕，因為一時失慮才會觸法，犯後已坦承犯行，具有悔意，雖然仍未獲得家人諒解，但相信經過這次教訓應當知所警惕，不會再犯，最終依行使偽造私文書罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

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