人夫開完房續攤車震　小三主動打給正宮：請他管好下半身

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓女子透過網路遊戲與一名人夫發展成情侶關係，雙方曾在車上口交、發生性行為，也曾相約到摩鐵開房間，後來她在2022年1月間主動打電話給正宮吳姓女子，進而導致這段婚外情曝光，接著又傳送訊息向正宮表示，「請他管好自己下半身思考再來指責別人，憑什麼對不起婚姻的人、在外面偷吃的人說別人可悲」。不過，由於鄭女與人夫的行為確實侵害到吳女的配偶權益，最終她仍被桃園地院法官判處應賠償20萬元。

▲鄭女與人夫多次在車上發生親密行為。（示意圖／ETtoday資料照，非事發車輛。）

吳女在判決書中主張，丈夫和鄭女原本只是網路遊戲好友，沒想到後來發展成情侶關係，兩人不僅在車上發生過5至10次口交行為，還在2021年12月18日前往摩鐵開房間，後續又在車上發生2至3次性行為；2022年1月5日她突然接到鄭女打來的電話，接著收到丈夫與他人的合照，以及「辛苦妳了幫他生小孩」等文字訊息，因而起疑並提出質問，這才知道丈夫外遇。

吳女接著說，鄭女在事情曝光之後，又傳送訊息給她，內容包含「發生都發生囉」、「請他管好自己下半身思考再來指責別人，憑什麼對不起婚姻的人、在外面偷吃的人說別人可悲」等等，當被問到兩人開房間是否純屬性需求，還回答「不重要了，有沒有感情兩個彼此（都）沒有關係了」。

吳女表示，丈夫與鄭女在過往聊天時會互稱彼此為寶貝，聊天內容也很露骨，甚至會傳送裸露生殖器的私密相片及影片，讓她大受打擊，雖然丈夫已在2022年1月10日簽立切結書，鄭女也答應斷絕聯繫，但還是被她抓包兩人持續透過電話、LINE聯繫，這才決定對鄭女提告求償100萬元。

而鄭女經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官認為，吳女針對自己的主張提出戶口名簿、對話截圖、汽車照片、切結書、私密影片、臉書貼文等證據，加上鄭女對此並無反駁，因此認定吳女的主張為真，考量到鄭女的行為確實侵害到吳女的配偶權益，經衡量之後，最終判她應賠償20萬元較為適當。