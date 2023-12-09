　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫開完房續攤車震　小三主動打給正宮：請他管好下半身

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓女子透過網路遊戲與一名人夫發展成情侶關係，雙方曾在車上口交、發生性行為，也曾相約到摩鐵開房間，後來她在2022年1月間主動打電話給正宮吳姓女子，進而導致這段婚外情曝光，接著又傳送訊息向正宮表示，「請他管好自己下半身思考再來指責別人，憑什麼對不起婚姻的人、在外面偷吃的人說別人可悲」。不過，由於鄭女與人夫的行為確實侵害到吳女的配偶權益，最終她仍被桃園地院法官判處應賠償20萬元。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲鄭女與人夫多次在車上發生親密行為。（示意圖／ETtoday資料照，非事發車輛。）

吳女在判決書中主張，丈夫和鄭女原本只是網路遊戲好友，沒想到後來發展成情侶關係，兩人不僅在車上發生過5至10次口交行為，還在2021年12月18日前往摩鐵開房間，後續又在車上發生2至3次性行為；2022年1月5日她突然接到鄭女打來的電話，接著收到丈夫與他人的合照，以及「辛苦妳了幫他生小孩」等文字訊息，因而起疑並提出質問，這才知道丈夫外遇。

吳女接著說，鄭女在事情曝光之後，又傳送訊息給她，內容包含「發生都發生囉」、「請他管好自己下半身思考再來指責別人，憑什麼對不起婚姻的人、在外面偷吃的人說別人可悲」等等，當被問到兩人開房間是否純屬性需求，還回答「不重要了，有沒有感情兩個彼此（都）沒有關係了」。

吳女表示，丈夫與鄭女在過往聊天時會互稱彼此為寶貝，聊天內容也很露骨，甚至會傳送裸露生殖器的私密相片及影片，讓她大受打擊，雖然丈夫已在2022年1月10日簽立切結書，鄭女也答應斷絕聯繫，但還是被她抓包兩人持續透過電話、LINE聯繫，這才決定對鄭女提告求償100萬元。

而鄭女經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官認為，吳女針對自己的主張提出戶口名簿、對話截圖、汽車照片、切結書、私密影片、臉書貼文等證據，加上鄭女對此並無反駁，因此認定吳女的主張為真，考量到鄭女的行為確實侵害到吳女的配偶權益，經衡量之後，最終判她應賠償20萬元較為適當。

ET快訊
包小柏痛失22歲女兒…夫妻曾陷嚴重社恐　「愛女入夢」選好長眠
26歲男屁股遭鋼筋刺穿！　吊臂6樓高空救人
小S動怒開罵！帶大女兒出門...結果被當面說「老二比較漂亮」
這些不是日本品牌！　大票驚呆：現在才知道
台日戰誤判噓聲四起　亞錦賽決賽啟用重播輔助挑戰
交流道上有「水豚君」！　徬徨暴衝影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

建築工人屁股遭鋼筋刺穿　吊臂6樓高空救人...驚險畫面曝光

人夫開完房續攤車震　小三主動打給正宮：請他管好下半身

錯過匝道超扯自小客「國道上迴轉」　國道警：最高可罰3萬

騎車搞破壞10年來首例！　2屁孩硬輾高美濕地挨罰50萬...身分曝光

南投驚見「黑衣球棒隊」！烤肉攤遭砸爛　老闆頭部被狂毆送醫　

天兵女大生酒駕被扣牌！借「失竊車牌」掛上　當場被逮這下慘了

一見鍾情女高中生「鎖廁所30秒」　噁男當街強吻下場曝光

歡樂耶誕城有攝狼！　「右腳一直伸過來」男腳藏針孔...還打燈夜拍

北竿女確診新冠疑引發敗血症！深夜無船班送急救　海巡急派艇後送

高雄慈父台東探女...迷航2天「橫跨350Km」　流落新北三峽街頭

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

芭樂公主慘死 斷氣前電話求救：我被砍｜20231208 ET午間新聞

建築工人屁股遭鋼筋刺穿　吊臂6樓高空救人...驚險畫面曝光

人夫開完房續攤車震　小三主動打給正宮：請他管好下半身

錯過匝道超扯自小客「國道上迴轉」　國道警：最高可罰3萬

騎車搞破壞10年來首例！　2屁孩硬輾高美濕地挨罰50萬...身分曝光

南投驚見「黑衣球棒隊」！烤肉攤遭砸爛　老闆頭部被狂毆送醫　

天兵女大生酒駕被扣牌！借「失竊車牌」掛上　當場被逮這下慘了

一見鍾情女高中生「鎖廁所30秒」　噁男當街強吻下場曝光

歡樂耶誕城有攝狼！　「右腳一直伸過來」男腳藏針孔...還打燈夜拍

北竿女確診新冠疑引發敗血症！深夜無船班送急救　海巡急派艇後送

高雄慈父台東探女...迷航2天「橫跨350Km」　流落新北三峽街頭

永續金融影響力獲國際肯定！　中信金控再度入選DJSI世界與新興市場雙指數成分股

北一女師批108課綱「無恥」　林濁水提5質疑轟：國民黨跟著起鬨

日本4番守備受傷擔架退場　奮戰精神引全場掌聲鼓勵

冬天想睡床！阿金露肚使出「裝睡模式」　眼睛偷瞄秒露餡

和前男友逛街「瑤瑤羞認好有優越感」！被路人一直看：被韓劇洗腦了

遊巴黎「護照、信用卡全被偷」！　曾薀帆嘆有預兆：回得了台灣嗎

來到《要塞英雄》就縮水！玩家抗議合作角色Snake翹臀變平抱不滿

鍾小平揮出左拳！斷裂木板噴向趙少康　讓趙嚇到閉雙眼

包小柏痛失22歲女兒…夫妻曾陷嚴重社恐　「愛女入夢」選好長眠地

中國11月CPI年減0.5% 　恐為「通貨縮緊」的前兆

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

激戰水濂洞人妻！小王爽喊：變成我的形狀了嗎

高雄豪宅區驚傳命案！女倒臥路邊身亡

國光女神淪詐騙車手！　粉專名稱超諷刺

人妻攜幼女同床小王「隔木板激戰」　目睹至少十幾次

快訊／25刀砍死芭樂公主　前男友、小弟收押禁見

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

網傳醫師偷拍男女病患照發文　警偵辦

買iPhone公務機送妻女！嘉市前交通處長遭起訴

18歲女騎車被友人擦撞倒地　遭拖板車輾死

日做3hrs+分紅月領6萬　前男友嫌不夠砍死芭樂公主

身分曝！2屁孩硬輾高美濕地挨罰50萬

高雄慈父台東探女　迷航350Km流落三峽

更多熱門

相關新聞

夫外遇7年買房送小三　妻求償70萬輸了

夫外遇7年買房送小三　妻求償70萬輸了

廖姓女子今年1月間因丈夫突然坦白，才知道丈夫與余姓女子已經發生7年婚外情，還幫對方買了房子，就在夫妻倆的住家後方，憤而決定提告求償70萬元；余女則表示，事情曝光之後，她已經匯款140萬元給廖女，並備註是「買車錢加賠償金」。桃園地院法官審理後，認為廖女已獲得賠償，不能重複請求，因此裁定駁回。

男戀豆花妹屢次跟監示愛　法院出手

男戀豆花妹屢次跟監示愛　法院出手

她帳戶多69萬　結局兩邊都上當

她帳戶多69萬　結局兩邊都上當

閨蜜變小三　夫：她說願意幫我生小孩

閨蜜變小三　夫：她說願意幫我生小孩

控人妻放夫「出去玩」　小三要賠21萬

控人妻放夫「出去玩」　小三要賠21萬

關鍵字：

桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

瘦34公斤對比照超狂！郭婷筠XXL→XS

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

激戰水濂洞人妻！小王爽喊：變成我的形狀了嗎

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面