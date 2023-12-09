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社會 社會焦點 保障人權

夫自曝外遇7年「買房送小三」　正宮求償70萬卻吞敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓女子今年1月間因丈夫突然坦白，才知道丈夫與余姓女子已經發生7年婚外情，還幫對方買了房子，就在夫妻倆的住家後方，憤而決定提告求償70萬元；余女則表示，事情曝光之後，她已經匯款140萬元給廖女，並備註是「買車錢加賠償金」。桃園地院法官審理後，認為廖女已獲得賠償，不能重複請求，因此裁定駁回。

▲▼看房,買房,房產,購屋,房仲,租屋。（圖／CFP）

▲人夫坦承外遇，還買房子給小三。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

廖女在判決書中主張，丈夫在今年1月26日向她坦承與余女發生婚外情，且已經交往7年，還為了對方在住家後面買房，以便就近照顧，後來夫妻倆在同年8月間離婚；她認為余女過往的行為侵害到自己的配偶權，因此決定提告求償70萬元。

余女則承認確實和人夫保持長達7年的婚外情，但廖女與人夫的婚姻早已只剩空殼，就算有侵害到配偶權益，應當也很輕微；此外，事發之後，她在同年3月26日匯款140萬元給廖女，並備註是「買車錢70萬加賠償金70萬」，廖女已經獲得賠償，應當不能再以此為由求償。

對此，廖女表示有收到匯款，但這不是雙方和解的賠償金，而是余女承諾要給她買車的錢，匯款紀錄的備註只是片面記載，不能約束她。

桃園地院法官認為，余女匯款時備註這140萬元是「買車錢70萬加賠償金70萬」，依民法第321條規定，指定其中70萬元抵充損害賠償之債，即是在70萬元的範圍內產生清償損害賠償之債的法律效果，恰好廖女求償的金額也是70萬元，理當已算獲得清償，不能重複請求。

法官接著表示，另依民法第321條規定，應抵充之債務，應由清償人指定，而不是由受清償人指定或由雙方約定，所以余女匯款時的備註，是有抵充損害賠償的效果，最終不採信廖女的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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