凍抹條帶國中女友初嘗禁果　男友一口氣來4次下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

桃園楊姓男子透過友人介紹認識還在就讀國中的A女，兩人發展成男女朋友關係，去年間他卻趁著前往女方家拜訪的機會，一口氣做了4次性行為，結果害慘自己，日前被桃園地院法官依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處有期徒刑8個月，緩刑3年。

▲楊男明知A女未成年，仍與對方發生4次性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，楊男與A女是透過朋友介紹認識，兩人成為男女朋友之後，他明知女方未滿16歲，仍在去年間前往女方住家時，趁著「大人不在家」初嘗禁果，一口氣發生4次性行為。然而，此事後來還是露餡了，楊男被逮之後，對於自己的行為均坦承不諱。

桃園地院法官認為，性交的目的是為了滿足性慾，行為人做完1次就算達成目的，犯罪即為完成，若之後仍繼續發生性行為，就是另行起意而為，楊男一共與A女發生4次性行為，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。

法官接著表示，考量到楊男沒有前科，一時思慮欠周才會觸法，經過此次偵審程序的教訓，應該知所警惕，不會再犯，因此依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共4罪，各判處有期徒刑3個月，合併應執行刑期為8個月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，還要提供80小時義務勞務、參加3場法治教育課程，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。