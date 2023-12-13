控夫包養小三「家用5萬變2萬」　正宮怒討100萬卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

桃園人妻小香（化名，以下人名皆同）指控丈夫阿偉外遇，不僅包養小三玲玲，兩人甚至有了愛的結晶，時常開名車出遊，無視她辛勞持家，之後更是把家庭費用從5萬元驟降至2萬元，讓她無法接受，因而決定提告求償100萬元。然而，桃園地院法官審理之後，認為小香提供的證據無法證明阿偉和玲玲有婚外情，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

▲小香指控丈夫包養小三，最後卻因為沒有舉證而吞下敗訴。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小香在判決書中主張，丈夫阿偉在外包養玲玲，兩人同居之後竟懷上愛的結晶，丈夫還反過來對她使用冷暴力，玲玲更是會假冒成丈夫與她談話，內容極盡尖酸刻薄，讓她身心飽受煎熬；此外，丈夫還仗著自己是知名公司的工程師身分，時常開名車載玲玲出去玩，吃好、用好、包養同居，無視她辛勞持家，「此舉與殺人凶手無異」。

更讓小香無法接受的是，後來她離家外出上班，丈夫竟然立刻減少家庭費用分擔，把生活費從5萬元驟降至2萬元，讓她承受巨大的精神痛苦，因此決定對兩人提告求償100萬元。

阿偉和玲玲經法院合法通知並未出庭，但兩人皆提出聲明強調，小香的主張均非事實。

桃園地院法官認為，小香指控玲玲會假裝成丈夫對她進行言語羞辱，但玲玲否認，依法小香應當負起舉證責任，但直到法院言詞辯論終結為止，她都沒有提出其他客觀可供採認的證據；另外針對同居懷孕一事，除了小香個人的指述之外，也沒有其他事證可以佐證。

最後是一同駕車出遊的部分，法官表示，原本小香是有附上一片光碟為證，但被問到光碟內容是要證明何事時，她竟當庭表示，光碟內的證據照片是她擅自破解丈夫手機密碼取得的，因為擔心牽涉到隱私，所以不願意公開，「如果公開我也犯罪」。

法官表示，綜上所述，小香所提出的證據皆無法證明阿偉和玲玲有侵害配偶權的行為，自然也沒有理由提告求償，最終裁定駁回，全案仍可上訴。