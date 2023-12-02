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社會 社會焦點 保障人權

戀上「豆花美眉」屢次跟監、示愛遭拒　男遭法院下令1年不得騷擾

▲桃市廖姓男子前年底開始對豆花店女員工心儀，多次示愛遭拒仍不死心，竟以跟監、守候或打電話方式騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃市廖姓男子前年底開始對豆花店女員工心儀，多次示愛遭拒仍不死心，竟以跟監、守候或打電話方式騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子於2021年10月起對住家附近豆花店女員工非常心儀，多次「要不要跟我出去走一走」、示愛、跟蹤或打電話等方式均遭拒絕，女子不堪其擾，向桃園地院申請保護令；地院審理時確認廖姓男子確實有違反跟騷擾法，法官裁定廖姓男子不得監視、觀察、跟蹤或知悉被害人行蹤、接近被害人之工作場所、不得以電話干擾、不得對被害人要求約會或其他追求行為，保護令有效期間為1年，本案可上訴。

桃園地院調查，廖姓男子於2021年10月起為豆花店常客，對女員工非常心儀，後來藉故對其詢問聯絡方式遭拒後，索性公然示愛或打電話方式騷擾均遭拒絕，但廖男不死心仍於翌日到豆花店內「要不要跟我出去走一走」，經女子明確拒絕。

同年10月20日早上10時許，廖男再度至豆花店前徘徊等待女子，雖經豆花店店長報警請其離開，但廖男在店前轎車內守候不願離去，晚上8時30分許，廖男走進店內直呼女子姓名並高聲說「我愛妳」等語；同10月23日晚間8時許再度至店內等候女子，並於店前盯哨守候，不肯離去，女子不堪其擾向法院申請保護令。

桃園地院審理時，法官認為，女子認為廖姓男子涉及跟騷法第3條第1項第2、5款之跟蹤騷擾行為等不法情事，且反覆持續為之，讓其心生畏怖，嚴重影響其日常生活與社會活動，經考量個案具體危險情境，認有逕行聲請保護令之必要，爰依跟騷法第5條第1項之規定，聲請本院核發跟騷法第12條第1、3款之保護令。

法官裁定，為保障聲請人權益，核發內容之保護令為適當，裁定如下：
一、相對人不得監視、觀察、跟蹤或知悉被害人行蹤。
二、相對人不得以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近被害人之工作場所。
三、相對人不得以電話對被害人進行干擾。
四、相對人不得對被害人要求約會、聯絡或為其他追求行為。
五、相對人應遠離下列場所至少50公尺：被害人之工作場所。
六、本保護令之有效期間為1年，本案還可上訴。

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