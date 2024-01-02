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女跨年夜發現樂透中3千多萬元　「2024年變千萬富翁」當場嚇昏

▲▼彩券,樂透,中獎,中樂透,中彩券。（圖／CFP）

▲女跨年發現自己中大獎。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州女子帕梅拉(Pamela Bradshaw)在跨年當天發現自己中威力球樂透(Powerball)美元100萬元（約台幣3,079萬元），瞬間變成百萬富翁，並成為2024年威力球第一名百萬大獎中獎者，嚇得她立即昏倒在地上。

女子帕梅拉跨年夜參加美國ABC電視台跨年特別節目直播，在節目現場舉行的威力球開獎活動時，突然聽到主持人Ryan Seacrest念出自己名字，被宣布為2024年首位威力球百萬大獎得主，立即嚇得倒在地上。

從網路流傳影片可看到，主持人宣布，「1號！梅帕拉，你成為百萬富翁了」，梅帕拉立即嚇得倒在地上，後來被身旁的女兒與主持人幫忙扶起來，她醒來後立即興奮地大叫，「感謝上帝！我太幸運了」。

北卡羅萊納州彩券官員表示，這是該州連續第二年在跨年夜贏得美元100萬元大獎，5名有機會角逐百萬大獎者皆獲得可前往紐約親自參與開獎的觀光之旅。第一次來到紐約的梅帕拉表示，十分興奮親眼看到自由女神像，之後計畫用這筆錢買房子，擁有屬於自己的家。

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