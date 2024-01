女跨年夜發現樂透中3千多萬元　「2024年變千萬富翁」當場嚇昏

▲女跨年發現自己中大獎。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州女子帕梅拉(Pamela Bradshaw)在跨年當天發現自己中威力球樂透(Powerball)美元100萬元(約台幣3,079萬元),瞬間變成百萬富翁,並成為2024年威力球第一名百萬大獎中獎者,嚇得她立即昏倒在地上。

女子帕梅拉跨年夜參加美國ABC電視台跨年特別節目直播,在節目現場舉行的威力球開獎活動時,突然聽到主持人Ryan Seacrest念出自己名字,被宣布為2024年首位威力球百萬大獎得主,立即嚇得倒在地上。

The time is finally here...



Our Powerball First Millionaire of the Year is...



Pamela Bradshaw from North Carolina! #PowerballRockinEve #RockinEve pic.twitter.com/2FcQXhWr0A