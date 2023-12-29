被女友養的「44kg惡霸犬」撕裂蛋蛋　男爆血就醫下體縫8針

▲男下體被惡霸犬咬傷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子和男友在家時，所養的特大美國惡霸犬突然對男友發動攻擊，還撕咬對方睪丸，害對方就醫後下體縫8針，恐怖事件讓她受到巨大驚嚇，最後不得不選擇將寵物犬安樂死。

居住在達比郡的46歲女子凱利(Lynsey Kelly)，當初花費英鎊20元（約台幣782元）從鄰居那裡購買了這隻約44公斤的2歲美國惡霸犬當作寵物，因為16歲女兒很想要養狗，沒想到小狗帶回家幾天後便顯露出攻擊性。

凱利表示，事件發生在今年10月，惡霸犬突然對她當時的39歲男友迪倫(Darren)發動攻擊，咬傷對方手臂和下體，睪丸嚴重撕裂傷，送醫後縫了40針，「迪倫試圖擊退狗，卻變成人狗一起倒在地上纏鬥，場面太可怕了，他的手臂縫了32針，下體縫了8針」。

▲英國當局計畫將惡霸犬和比特犬一樣，列為禁養品種。（圖／示意圖／CFP）

凱利也遭到寵物犬攻擊，小腿被咬傷，「狗突然就朝我衝過來，咬住我的腿，太可怕了」，後來成功把惡霸犬關在房間中，她自己爬窗逃出，緊急送醫接受治療後，直到現在腿傷還是沒有完全康復，後來不得不將惡霸犬安樂死。

凱利懷疑，所養的惡霸犬可能之前曾遭到虐待，對於英國當局近來計畫將惡霸犬列為禁養品種，她卻持反對意見，「我覺得這些狗狗只要遇到適合的家庭，在充滿愛與關心的環境中成長，牠們可以表現得很好，但若是遇到不好的家庭，可能就會和我養的狗一樣」。

