2024年「首場重要選舉」　美媒關注台灣總統大選

▲2024台灣總統大選三位總統候選人，左起柯文哲、侯友宜、賴清德。（組圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

華盛頓郵報與政治新聞網站Politico今天整理2024年全球選舉，不約而同地都將台灣大選列為重要觀察。華郵社論指出，台灣大選可能是今年最重要的一場選舉，認為台灣應有能力抵擋中國介選。

經濟學人（The Economist）指出，2024年將是有史以來規模最大的選舉年，全球50%、約42億人口將進行投票。其中包括台灣即將在13日舉行的總統暨立法委員選舉，以及美國即將在年底舉行的總統大選。

華盛頓郵報社論分析全球各地即將舉行的選舉。在談到台灣時，華郵指出，台灣或許是賭注最高的一場選舉。

華郵指出，對北京立場相對溫和的國民黨正尋求取代執政的民進黨，後者發跡於台灣人權運動，並認為與美國的緊密關係是台灣民主對抗中國的最佳保證。此外，還有一個強大的第三方競爭者。中國正在干預台灣大選，主要是透過社群媒體向台灣選民提供親國民黨的宣傳。不過，截至目前，台灣機構似乎有能力承受這樣的壓力。

Politico今天也整理今年全球將舉行的重要選舉，包括華府在亞洲盟友台灣的大選，指出這是2024年第一場重要選舉。

Politico分析台灣選情指出，目前執政的民進黨提名候選人是現任副總統賴清德；與賴清德搭檔的副手為前駐美代表蕭美琴，她也是現任總統蔡英文的密友。這向華府發出一項訊息，亦即有蕭美琴擔任副手，賴清德將繼續蔡英文對北京謹慎政策，也會將美國的擔憂放在心上。

賴清德將面對的是國民黨提名候選人侯友宜。國民黨對北京較友好，並明確主張統一。侯友宜與副手趙少康警告，若賴蕭陣營當選，兩岸將爆發戰爭。中間派的柯文哲也是這次的參選人。

Politico指出，北京鄙視賴清德與蕭美琴，並因他們支持獨立而將兩人與其家屬列入不可能執行的制裁名單。國民黨勝出是北京最樂見的選舉結果，因為這將為重啟與擴大兩岸經濟聯繫打開大門，以將台灣拉近中國的影響力軌道。