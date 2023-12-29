辣妹網紅「人體彩繪」直接裸體上街　被轟出健身房怨：男女雙標

▲女子不滿被趕出健身房。（圖／翻攝自推特／natalie reynolds）

記者李振慧／綜合報導

美國加州25歲女網紅娜塔莉(Natalie Reynolds)近來宣稱自己在進行社會實驗，身上只畫了人體彩繪，便以幾乎全裸的模樣走進健身房，結果立刻吸引到健身房內男子注意，認為她「穿著不恰當」，請她離開，影片在網路上引發爭議。

在TikTok平台擁有240萬粉絲的娜塔莉，27日在網路上發表影片，影片中可看到，她花了5至6個小時進行人體彩繪，在身上畫上運動服裝，接著便以這個打扮直接走進健身房，想要拍攝一般民眾見到她的反應。

娜塔莉在健身房內四處走動時，一名健身男子注意到她打扮，直接警告她，「女士，如果你身上沒有穿衣服的話，你必須離開這裡」，她則回嗆「我有穿衣服」，還走向對方要求檢查，男子仔細看了她幾眼後說，「我在娛樂圈工作，我很清楚這是人體彩繪」，並指出她不應該帶攝影團隊來健身房拍攝。

▲女網紅反駁，健身房裡面一堆女子穿得比她還露。（圖／示意圖／達志影像）

影片在網路曝光後，獲得3千多萬人次點閱，然而網友卻大多支持健身男子，「百分百支持男子」、「你穿這樣去健身房，算是公然猥褻耶」、「真是受夠你們這些愛作秀的網紅」。

娜塔莉討拍不成，委屈表示，「我裡面有穿運動胸罩和泳褲，為什麼大家表現得好像我是裸體的，明明健身房裡面一堆褲子貼到屁縫的女人，我穿的沒有很糟」，認為這個社會老是對男女存在雙標，今天如果是一名健美運動男穿著暴露，就不會遭到批評。