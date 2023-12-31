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南投新設2所1科1／1日上路　分責中捷轉乘、青年宅、運動中心

▲南投縣長許淑華主持交通管理、青年發展及運動發展等2所1科佈達及就任儀式。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華主持交通管理、青年發展及運動發展等2所1科佈達及就任儀式。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府積極進行組織調整以利縣政推動，增設交通管理所、青年發展所2個二級機關，及隸屬教育處的運動發展科，將於元旦正式上路：交通管理所所長由原交通工程科科長王丞達擔任，青年發展所所長由計畫處專員楊紹宏擔任，教育處運動發展科科長由督學廖宜政擔任。

縣長許淑華於29日舉行聯合布達及就任典禮由主持，由新興國小醒獅團開場，縣議員張秀枝、游顥、林儒暘、簡千翔、林憶如、張婉慈、南投市長張嘉哲及南投縣青年委員會委員到場觀禮；由許縣長佈達後，進行印信交接及宣誓就任。

縣府指出，交通業務與縣民生活品質攸關，過往縣府缺乏運輸管理及交通政策研擬的專責單位、人力不足，管理及計畫推動都難以負荷，因此將原工務處交通工程科交通業務獨立出來、提升層級並擴大組成為「所」，下設交通工程、運輸規劃和交通管理3個課，負責南投、草屯、埔里與集集4鄉鎮轉運站，候車亭及偏鄉幸福巴士2.0、集集、南投、草屯、埔里等4市鎮路邊停車收費等相關政策、計畫推動及爭取，同時也預先綢繆規劃台中捷運轉乘預備方案。

另為加強青年事務發展，縣府也從社會及勞動處勞工及青年科中，將青年事務單獨拉出成立青年發展所，下設公共參與及職涯發展2個課：公共參與課主責推動縣內各項青年發展政策、青年事務諮詢會，及社會、志工等參與發展事項；職涯發展課則專責青年就業、創業、貸款、生涯發展、職場體驗及培力等業務，鎖定加強青年事務發展、創（就）業、就學、住宅、公共事務及社會參與等事項，吸引青年留（返）鄉。

縣府考量全民體育風氣日盛，且近年南投子弟在各項國際運動賽事都獲得佳績，教育處特新成立運動發展科，掌管國民運動、社會體育的推動與發展，統籌辦理目前規劃進行中的南投、草屯及埔里3座國民運動館設計興建及後續委託經營、運動公園闢建、體育選手獎助培訓等項目，提昇縣內的運動環境與風氣。

許淑華表示，期許透過組織調整，充實編制人力，專責推動提升服務品質，讓政策更有感，使未來在交通、青年發展與國民運動、社會體育等領域落實發展及完善照顧縣民目標，讓南投邁向全齡宜居城市目標。

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