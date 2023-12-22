償債28億歷年最高　民調成績亮眼...許淑華就職周年前夕談政績

▲南投縣政府舉辦縣政年終記者會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023年將近尾聲，《ETtoday》民調滿意度高達83%的南投縣長許淑華今天在就職周年前夕，率縣府同仁逾百人召開縣政年終記者會，說明一年來縣政重要成果及2024年新措施。

今天的活動在充滿活力的幼兒園小朋友唱跳歌聲中揭開序幕，許淑華也與縣內3支國小棒球隊組成的｢南投隊」球員一齊投球、高呼「投向新活力」，展現南投縣政新活力；包括立委馬文君，縣議員游顥、廖梓佑、唐曉棻、謝明謀、林儒暘、張婉慈、簡千翔、簡峻庭服務處代表，以及南投市長張嘉哲、縣議會秘書長李孟珍都到場。

許淑華說，縣府在今年償債28億元，還債金額創歷年之最，平均每位縣民的債務負擔由1.91萬元降到1.33萬元，減輕多達3成；縣府實各項E化措施及設立新住民服務窗口，提供更便民服務，並將持續進行組織調整：運動發展科、交通管理所、青年發展所都會在明年元旦正式成立運作，提升縣府效能。

許淑華表示縣府對南投的建設也正全面展開：一來年快速進行4大交通轉運站、3大全民運動館選址評估工作，113年都將開始推動建設；建構更便捷交通路網，推動偏鄉幸福2.0計畫等；規劃興建南投縣立美術館，預計明年2月完成選址及可行性評估；推動擴大南崗工業區工業用地計畫，預計可引進49家廠商，增加2315個就業機會；南投市青年住宅第一期，也將正式公告銷售；敬老愛心卡搭乘計程車的單次補助金額由85元提高為100元，讓長輩更好運用。

許淑華指出，今年南投縣也成為全國第一個中央認證的學習型城市，南投的數位推動辦公室也獲得了全國首座｢特優獎」第1名的殊榮，XR數位共學中心領先全國率先揭牌。明年，學生出國學習獎助學金正式上路，鼓勵年輕人走向國際；南投選手在亞運的拼勁感動全世界的人，縣府也修正調升了亞奧運獎勵金；彩虹織女競賽，讓原住民文化推向流行尖端；推動班班有大屏、調降國小附設幼兒園師生比，讓南投師生學習更便利更安心。

此外在環境永續部分，許淑華表示，日月潭已公告為縣內第一個空維區，運用科技管制維護南投的自然美景，明年開始未檢測合格的柴油車，進入日月潭潭區道路將嚴格開罰；南投縣飲料店、連鎖便利商店/速食店/超市也不得提供「塑膠材質的一次用飲料杯」；跨域申請印鑑證明同樣在1月1日正式上線使用。而預計從明年1月開始，縣府也將提供四大超商、全國繳費網、臺灣pay及LINE pay等多元繳納縣府規費、租金、罰鍰等各項費用管道。

而今年無論是燈會、茶博或巧咖節，參加人數皆創新高，名間的薑、南投的茶葉也成功拓展外銷，明年縣府將進一步和旅遊業結合，擴大活動的吸客效應；而包括亞洲公開水域游泳錦標賽、全國身心障礙運動會等，更多的大型活動、更多的大型賽事。

縣府指出，許淑華在最新的《ETtoday》民調中滿意度突破83%，也在《遠見》雜誌民調勇奪｢最佳新任獎」，縣市總體暨永續競爭力調查獲最佳進步獎、「社會福利」項目排名全台第一，更被譽為幸福首善之城；許淑華對於縣民鄉親肯定深表感謝，這也是她推動各項政策和南投縣不斷向前邁進的原動力。