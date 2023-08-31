南投縣政府網路e櫃檯今上線　10／20前申辦有機會抽200元禮券

▲南投縣政府「網路e櫃檯」今日上線，共22項業務先行 ，民眾搶先申辦還有機會獲獎。（圖／翻攝南投縣政府官網）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府斥資300萬元經費開發「網路e櫃檯」線上服務，今日正式上線：民眾只要上縣政府官網的「網路e櫃檯」入口（https://eservice.nantou.gov.tw/），就能在指尖以遠距申辦先行的多項業務，包括社會福利、教育文化、地政民政、農業、稅務等不同類別22項，銀髮長輩需要新辦敬老愛心卡也能上網處理。

縣府表示，為鼓勵民眾踴躍使用「網路e櫃檯」線上服務，凡在10月20日前、每申辦1件即可獲得抽獎機會1次（需留下正確的E-Mail及填寫滿意度調查），每人最多中獎2次，中獎者可獲200元電子式超商商品卡禮券1份，預計送出250份。

▲民眾搶先於南投縣政府「網路e櫃檯」搶先申辦業務就有機會獲獎。（圖／南投縣政府提供）

縣府計畫處長邱紹偉指出，縣府運用數位發展部的「MyData個人化資料自主運用平台」開發屬於南投縣的「網路e櫃檯」，希望最終讓民眾申請各項服務、書證、謄本時，都能免於四處奔波；縣府「網路e櫃檯」也提供申請人透過線上身分驗證及授權，直接自數位發展部「MyData 」平台下載相關個人書證資料，輕鬆解決跨機關取得資料的困擾，讓民眾隨時隨地完成申辦作業、大幅提高申辦速度，也在今年導入線上繳費機制，可線上即時完成繳費。

縣府指出，在先行的22項業務外將持續規劃導入更多線上申辦項目及優化申辦流程，逐步線上申辦擴大服務範圍，接下來的重點是將各鄉鎮市公所等單位的申辦服務也納入「網路e櫃檯」平台；縣府也積極規劃舉辦相關推廣活動，要讓更多民眾了解並善用全新的服務。