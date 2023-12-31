蔡英文明8：30發表任內最後一次元旦談話　開放記者QA

▲總統蔡英文2024年1月1日將發表她任內最後一次元旦談話。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

2024年總統府元旦升旗典禮自清晨4點30分，開放民眾進場，典禮預計於上午6時27分舉行。隨後，蔡英文也將回到府內，預計在上午8時30分左右，發表她8年任內最後一次的元旦談話，並於談話後接受媒體提問，這是自2023年9月出訪史瓦帝尼，與隨行記者茶敘受訪後，再次接受媒體的提問。

總統府表示，明（2024）年1月1日上午9時至下午4時開放參觀，開放區域為總統府1至3樓，包括敞廳、大禮堂、常設展及「Kemasi Maza立足台灣，連結南島特展」、郵局、交誼廳、紀念品中心及南、北苑庭園。

此外，2024總統府元旦升旗典禮主題為「活力台灣 世代永續A Vibrant Taiwan, A Sustainable Future」，國歌領唱團以「世代傳承」作為呼應。府前廣場自上午4時30分起開放民眾進場；5時起，凱達格蘭大道有由建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、無双樂團、福爾摩沙舞團、九天民俗技藝團及國際青年商會中華民國總會帶來精彩暖場表演。接著，在國防部三軍樂儀隊操演後，升旗典禮預計於上午6時27分舉行，蔡英文、賴清德也都會依慣例出席。

蔡英文也將在上午8時30分，發表她8年任內最後一次的元旦談話，且在談話後，接受媒體的提問。這是她自2023年9月7日，出訪非洲友邦史瓦帝尼，與隨團記者茶敘接受訪問後，再次接受媒體的提問。