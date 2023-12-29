蕭美琴曝光「蔡想想」身世　談蔡英文「傳蕭不傳賴」：他能穿嗎？

▲蕭美琴出席民進黨應援之夜-人蔘好彩投。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨29日舉辦「2024人蔘好彩投應援之夜」，透過社群號召年輕支持者造勢，副總統候選人蕭美琴上台分享她跟總統蔡英文好交情，蔡選新北市長時曾把戶籍遷到她家、睡在榻榻米上。更曝光蔡英文愛貓「蔡想想」身世。對於外界曾質疑蔡賴心有芥蒂，因此把衣服傳承給蕭美琴，蕭也幽默回應，蔡英文的衣服賴清德能穿嗎？

蕭美琴分享，總統蔡英文是自己的好友，「我比她還早從政，蔡英文2010年第一次參選新北市長，當時她把戶籍放在我家也住在我家，所以她不是幽靈人口，她住在我永和的家、在榻榻米的地上睡了幾個禮拜，很辛苦，我當時也送她一隻貓就是蔡想想。」

蕭美琴回憶，後來到花蓮期間，蔡英文也送自己她開過的二手車，「最近也在清倉二手衣給我，包含我現在穿的褲子，自己以前也大清倉過，把衣服送給助理，她後來參選花蓮縣議員也成功當選，傳承我的衣服跟服務的工作。」

蕭美琴表示，自己也曾經是台北市立委，當年還很青春、漂亮，那幾年有兩位很重要的助理跟服務處主任，就是吳思瑤跟許淑華，「當年他們跟我一樣青春、組刺客兵團順利進入台北市議會，未來也等著看許淑華跟吳思瑤一起進入到立法院。」

蕭美琴指出，自己當年是民進黨最年輕主管，第一次助選對象就是1997年桃園縣長補選，候選人是呂秀蓮，20幾年一路傳承，台灣女性衝破很多天花板，「當初也有很多人在問，為何蔡英文傳承給我不是賴清德，為何衣服傳給你？蔡英文的衣服賴清德能穿嗎？」