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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外媒指台灣有「研發生物武器」新聞　總統府再點名聯合報更正

▲▼副總統賴清德銜總統之命，將出訪南美友邦巴拉圭新任總統貝尼亞就職典禮。8/2府方由外交部次長俞大㵢、發言人林聿禪、總統府副秘書長黃重諺召開記者會說明出訪行程規劃。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府發言人林聿禪。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

總統府29日指出，法國世界報（Le Monde）日前報導，指台灣社群媒體常出現「美國要求總統蔡英文研發生化武器」、「美國總統拜登為了不讓台灣落入中共手中，有摧毀台灣的秘密計畫等」等驚人新聞，對此，發言人林聿禪點名7月曾報導相關新聞的《聯合報》，至今仍未更正，呼籲立即移除相關不實內容。

法國世界報（Le Monde）26日報導，「台灣社群媒體經常出現驚人新聞：美國要求總統蔡英文研發生化武器、美國總統拜登為了不讓台灣落入中共手中，有摧毀台灣的秘密計畫等」，對於疑似協力北京認知操作，目前對我國的影響及政府因應狀況。

對此，總統府發言人林聿禪29日表示，今年7月間，我國媒體《聯合報》以報導指控政府發展生物武器，然而這項不實報導在是項期間，也出現中國官媒、社群等大量錯假訊息操作，僅中國央視微博帳號等擴散狀況，瀏覽量就超過千萬，型態上確實類似典型的協同行為。

林聿禪說，所幸政府團隊快速澄清，多數媒體也共同拒絕不實訊息並協助國人識讀，這項國內首見、有規模並出現明顯協力的假訊息操作並沒有造成對國人的誤導，而事件本身與處理過程，也成為國內外相關單位關於防制認知操作的經典案例。

林聿禪說，遺憾的是截至目前為止，儘管這項報導在司法調查後證明悉為不實，《聯合報》都未移除相關錯假內容，也未有更正。就在全球正高度關注這類認知操作對民主傷害的此刻，也再次呼籲《聯合報》與國人站在一起，立即移除相關不實內容。

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