趙少康口誤稱「賴清德是將來最好總統」　賴：感謝他對我的真心推薦

▲賴清德出席民進黨應援之夜-人蔘好彩投。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康日前在政見發表會中數次口誤，稱賴清德為賴總統、更稱賴清德是他心目中掃黑英雄、老大、將來最好的總統。民進黨總統候選人賴清德29日在活動致詞時提到，肯定蕭美琴當天表現，也感謝趙少康對他的真心推薦，「一場政見發表會提到我超過40次，自己從沒有這麼贊同過趙少康，要謝謝他。」

民進黨29日舉辦「2024人蔘好彩投應援之夜」，透過社群號召年輕支持者造勢，賴清德指出，4年前蔡英文和自己搭擋參選，獲得817萬的託付，4年來不用膝蓋走路，勇敢自信與世界同行，這次邀請蕭美琴和我搭擋，要延續蔡英文8年的好政績，自己和蕭美琴都是認真打拼的行動派，一定不會辜負大家期待，帶領國家、守護民主台灣。

賴清德表示，上個禮拜副總統政見發表會，蕭美琴表現是第一名，我也有看發表會，非常肯定蕭美琴，「也感謝趙少康對我的心心念念。」

說到此處，螢幕更秀出「感謝趙少康真心推薦」的背板，賴表示，從來沒有人像趙少康這樣惦記我，一場政見發表會提到我超過40次，也感謝趙少康對我的真心推薦。

趙少康說「賴清德當選總統就是他心目中掃黑英雄、是他的老大、將來最好的總統」，賴清德表示，自己從來沒有這麼贊同過趙少康，要謝謝趙少康，他應該是吃了一顆超大的誠實豆沙包，但賴清德當總統，人民才是老大、人民才是老闆，每個認真打拼的人才是真英雄。