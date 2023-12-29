蔡英文讚李坤城「真的很不簡單」問政紮實　蔡明堂掃街拜票爭支持

記者林韋辰／綜合報導

總統蔡英文為新北市第三選區（三重區）民進黨立委候選人李坤城助選，向三重朋友呼籲支持李坤城，並稱讚他「真的很不簡單」，強調他在學術背景與議會經驗上的優勢。國民黨立委候選人蔡明堂則透過掃街拜票的方式、請里長站台支持分享政績，同時也去舞蹈教室一起與居民跳跳舞，積極接觸選民爭取支持。

蔡英文透過影片向選民進一步分享，願意支持李坤城的原因。蔡英文表示，李坤城在建中、政大、台大的訓練，使他的問政紮實，且其過去在議會的質詢率更是達到100％。蔡總統強調，這樣的專業能力讓李坤城能夠成為國會的即戰力，持續為三重發聲，並號召選民一同支持他。

▲民進黨立委候選人李坤城。（圖／正國會提供）



李坤城對於蔡總統的支持表示感謝，並表示將以專業與扎實的工作回應選民期待。與此同時，蔡明堂也在其臉書上分享了與鄉親的互動瞬間，分享這陣子在選區掃街拜票的模樣，並感謝各里長的陪同與鄉親的支持，沿途也受到許多民眾歡迎。

▲蔡明堂積極在選區掃街拜票，拉近與選民的距離。



蔡明堂強調，自己將持續為三重鄉親努力，在選戰進入倒數階段，將與支持者共同努力，期待為三重的未來做出貢獻。兩位候選人的積極參與與競選策略，都反映了他們對這場選戰的重視與用心。