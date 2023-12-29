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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德明首場辯論　蔡英文「蔡教授」上身猜題：我選3次國民黨都這幾題

▲▼蔡英文出席民進黨應援之夜-人蔘好彩投。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文出席民進黨應援之夜-人蔘好彩投。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨29日舉辦「2024人蔘好彩投應援之夜」，透過社群號召年輕支持者造勢，總統蔡英文也上台分享，除回顧政績外，她也當起「蔡教授」幫賴清德、蕭美琴明後兩天辯論會猜題，她點出國民黨會問4題：民進黨執政中華民國會滅亡、兩岸會打仗、大撒幣、涉貪，「我選了三次總統，國民黨每次都這幾題。」

蔡英文細數減稅、長照、育兒等補貼政策，她強調，自己不會因為GDP這些數字自我感覺良好，通膨跟物價讓大家比較辛苦一些，但要快速調高薪水有一定瓶頸，所以傾全力用最快方式進行符合公平正義再分配，來減輕大家負擔。

軍事部分，蔡英文表示，海鯤號原型艦已經下水，未來希望有8艘潛水艇，潛艦國造是很多任總統都想做，但都來不及做，我做到了，希望未來國會繼續過半，讓8艘潛艦預算可以過關。

蔡英文問底下群眾，家裡有裝門鎖的請舉手。蔡表示，每個家都有裝鎖，但裝鎖是在挑釁隔壁鄰居嗎？不是，這是展現守護民主自由的決心，全世界也願意守護台灣，這是一條對的路。

蔡英文也表示，賴清德、蕭美琴明天跟後天要辯論，自己既然是蔡教授，要幫忙猜題一下，自己選三次總統，國民黨每次都這幾題，第一、投給民進黨中華民國會滅亡，請問大家，蔡英文執政中華民國滅亡了嗎？每年國慶國旗還越來越大；第二、投給民進黨兩岸會戰爭，有人要戰爭嗎？沒有，大家要的是和平，有尊嚴的和平。

蔡英文強調，自己執政遇到壓力不屈服、得到支持不冒進，信守承諾、維持現狀，這就是有尊嚴的和平，這就是全世界為何支持台灣，民主台灣和世界同行；第三、國民黨罵蔡政府大撒幣，但蔡政府是歷史上最會還債政府，執政8年總共會還超過9千億，負債從馬時代32.97%，現在是21.17％，蔡政府會花錢也會賺錢，花錢是為了投資未來，也嚴守財政紀律、沒有債留子孫。

第四、國民黨罵民進黨一黨獨大，每一條都貪腐。此時背板也秀出藍營20個涉貪地方議長及民代。蔡英文表示，這些人就不需要多做介紹，國民黨一字排開有15個縣市首長、12個議長，若他們總統勝選、國會過半，那才是真的「一黨超大。」

▲▼蔡英文出席民進黨應援之夜-人蔘好彩投。（圖／記者李毓康攝）

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