蔡英文三度南下站台莊競程、江肇國　喊話「台中贏、國會過半」

▲總統蔡英文三度南下台中為江肇國、莊競程站台。（圖／江肇國競選總部提供）



記者游瓊華／台中報導

決戰中台灣！總統蔡英文今天第三度南下台中，替立委候選人江肇國、莊競程站台輔選，蔡英文也說，現在已是催票的時刻，江肇國和莊競程是未來的希望，2人從結婚到生小孩，都是她在做主席及總統的任內完成的，是自己看著一步步成長的優秀人才，並且都是民進黨「未來的希望」，也是自己三度為他們站台的理由，更強調只要台中贏，國會一定過半，總統、副總統一定高票當選。

▲總統蔡英文強調，只要台中贏，國會一定過半，總統、副總統一定高票當選。（圖／江肇國競選總部提供）

蔡英文指出，守護台灣有三大目的，維持民主自由的社會、維護世界經濟發展以及保護國家安全。她表示，現在國際的共識就是，守護台灣就是守護民主、自由的價值，而台灣在世界上的供應鏈具關鍵的地位，如果台灣發生事情，世界上的很多生產都要停下來，世界的經濟將會受到嚴重的影響，所以台灣在國際供應鏈的安全上面，是非常關鍵性的角色，這就是為什麼這麼多國家要守護台灣。



蔡英文也說，當世界各國領導人湊在一起開會都會發表共同聲明，第一個他們一定說，台海的和平穩定是共同需關切的事情，第二個，台海的和平穩定現狀不能以武力或片面的被破壞，這個就是要守護台灣，但是守護台灣最重要的一件事情，就是國人要展現出來，守護自己的決心。



江肇國表示，總統蔡英文第三度替他和莊競程站台，就代表這兩個選區在台中「搖擺州」的關鍵程度。他更說，他莊競程兩選區是苦戰，因為各自對上的不只有對手一人，還有整個市政府的資源，選民要認清什麼樣的人才是能守護台灣這塊土地的人。