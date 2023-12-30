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選戰倒數！桃園新女力齊聚助陣邱若華　盼高票當選

記者楊淑媛／桃園報導

2024立委選戰進入倒數，桃園一群熱情新女力，用音樂和舞蹈緩和緊繃氣氛，30日齊聚桃園市第六選區國民黨立委候選人邱若華八德區競選總部，與市議員張碩芳及包括來自泰國、越南、印尼、緬甸、中港及閩客等各國的新女力朋友們，在熱情的印尼舞音樂帶動下跳著舞蹈，為優秀的青年女力邱若華加油，期高票當選進入國會為女力發聲。

▲桃園新女力齊聚助陣邱若華

▲邱若華感謝桃園新女力齊聚助陣。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園新女力齊聚助陣邱若華

▲桃園一群熱情新女力，用音樂和舞蹈緩和緊繃氣氛，齊聚助陣邱若華。（圖／記者楊淑媛攝）

邱若華和張碩芳也開心的融入應援的新女力加油團帶動跳隊伍，期團結桃園女力，祝福邱若華2024高票贏得勝選。邱若華表示，她曾在英國留學多年，對於新住民朋友飄洋過海來到台灣，面對新的語言、新的文化適應和融入，真的很不容，未來當選進入立院，將做為新住民朋友的代言，為大家的權益發聲。

▲桃園新女力齊聚助陣邱若華

市議員張碩芳說，邱若華是一位很傑出的新女性，不僅年紀輕只有35歲，和她一樣曾在海外就學多年，對於新住民朋友來到台灣桃園，能以同理心了解新住民朋友在異鄉生活上的不易，對新住民朋友的權益和關懷一定能相當重視和落實。

▲桃園新女力齊聚助陣邱若華

桃園新女力加油團分別由桃園新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青、理事長吳秉蓉和桃園車站商圈協會總幹事楊禮琳致贈泰式奶茶爆米花給邱若華，祝她人氣爆發，高票當選，2024桃園新女力邱若華立院報到；印尼姐妹林小玲、柳佳文和謝努濃致贈具有步步高升、更上一層樓的印尼薑黃塔；越南姐妹張有好致贈越南法國麵包祝福花籃，祝福邱若華2024立委選戰好運花開，為地方服務。

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