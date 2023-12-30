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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯友宜是把太太感受放前面的人」　游淑慧曝與侯私下互動

▲侯友宜-民進黨毀人名節、無血無淚。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜近日身陷「炒地皮」爭議，其中，配偶任美鈴也連帶受到質疑，然而，侯友宜今（30日）一早親上火線召開記者會澄清，並強調，若綠營再繼續抹黑他的家人，將會提告。對此，國民黨立委候選人游淑慧在臉書曝光侯友宜與她私下的互動認為，侯是一個把太太感受放到前面的人，她覺得很棒。

游淑慧透露，看到侯友宜在辯論前的早上，因為捍衛妻女，特別開了記者會，她也有些心情想分享。

游淑慧坦言，自己跟侯友宜其實完全不熟，以前幾次相處都是公務或活動。那時她為侯市長發聲和辯護，是她身為小雞的責任。

不過，游淑慧點出，直到10月底，侯友宜陪她到霞海城隍廟和寧夏夜市拜票時，在城隍廟，侯友宜會跟她笑念一句：他跟太太當年在這也拜過。

此外，游淑慧還說，在寧夏夜市，侯友宜走著走著會說：以前他跟太太約會常來這家吃，他太太喜歡吃那家。

游淑慧表示，經過那些店，侯友宜和老老闆、二代小老闆都還彼此熟悉像老朋友。

見到這樣的場面，游淑慧說，自己基於選舉活動的想像，她就跟市長說：你可以帶太太來重溫啊，發媒體行程，讓大家看到比較平易輕鬆的一面。

然而，游淑慧說，侯友宜低聲笑一下，用台語說：阮太太謀尬意政治（我太太不喜歡政治）。

侯友宜這樣的回覆，游淑慧提及，自己看到許多男生政治人物參選時，太太要幫忙輔選；做錯事時，太太要出面表示原諒。「像侯市長這樣即便已經是一個要選總統的人，仍把太太感受放前面，身為一個女生，真的覺得很棒。」

游淑慧強調，幾次互動中，侯友宜跟很多阿北一樣，就是很ㄍ一ㄥ的拘謹，侯友宜不常講私事、也很少訴苦埋怨，即便一直被譏笑民調老三。

游淑慧表示，從一些隻字片語，她感覺到，侯友宜一直覺得很對不起太太和家人，因為他過去的刑警工作和現在的從政，都是風險很高、會連累家人的工作。

因此，游淑慧說，更了解侯友宜後，她在幫侯友宜的辯護和發聲，從小雞責任到真心認同。「即便這在我的選區，這樣的發言綠白都不討好……」。

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