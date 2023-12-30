新竹農地是父對兒的愛　柯文哲曝哽咽原因：想不到15年後變攻擊目標

▲2024總統大選電視辯論會，柯文哲會後記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民進黨總統候選人賴清德30日於辯論會中，再度批評民眾黨總統候選人柯文哲名下的新竹農業用地違規闢建停車場，使柯文哲談及柯爸柯承發希望他當新竹醫院院長時，突然語塞哽咽，坦言人生際遇下無法符合爸爸期望。柯文哲會後受訪時表示，因為這是父親對兒子的疼愛，但怎麼會想到15年後變成政治攻擊目標？

辯論會後記者會時，柯文哲被問為何談及父親買農地部分，情緒上有些激動，是否還有哽咽？柯文哲回應說，自己在台大當主治醫生以後，一年很少有時間回家，只有除夕那天確定會回家，平常回到新竹也幾乎是過門不入，就算過門也是坐幾分鐘就跑，所以自己常常說他的父母親在新竹算獨居老人，一直沒時間去照顧雙方。

柯文哲提及，自己的爸爸今年90幾歲了，那塊地的部分，「因為我爸爸一直很期望我回新竹當醫生，但是人生的境遇沒辦法自己控制，所以一直沒辦法達成他的願望。」柯爸買那塊地是想說，如果兒子回來新竹當醫生，要幫忙準備什麼，「那是父親對兒子的疼愛，怎麼會想到15年後變成政治攻擊的目標？」

柯文哲指出，有違規的部分還是會解決，但老實講，「因為我實在是太忙了，人家說你怎麼不知道？老實跟你講，2008年買的時候，我在台大當醫生，很少看到太陽，天還沒亮就已經進去工作，天黑不知道多久才出來。」

柯文哲認為，自己不要求每個人要當聖人，只求「有錯改掉」就好，這也是在此次土地問題上看到最不好的示範，有問題改掉就好了，不要講一個謊話後，再用另一個謊話，「實在是⋯」