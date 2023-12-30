旅館住宿逾9成5！台中耶誕新年祭連嗨24天　180秒跨年煙火動畫曝光

▲台中公開180秒跨年煙火動畫，估計12月一連串活動將吸引破百萬人次到訪台中。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市打造慶典經濟，台中市新聞局表示，今年12月除水湳中央公園跨年晚會之外，還有五月天跨年演唱會，國漫館開幕、九天鼓神祭等，商機一波接一波，長達24日不中斷，旅館住宿率高達9成5，台中成全國跨年首選，市府帶頭持續拚經濟，讓台中市各行各業都能荷包滿滿、過好年。

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▲台中耶誕嘉年華「2023台中好甜，LINE FRIENDS好友來樂」在舊台中火車站展出，10天吸引60萬人到訪。（圖／台中市政府提供）

新聞局表示，年底慶典經濟再發威，全國最好看的台中耶誕嘉年華「2023台中好甜，LINE FRIENDS好友來樂」在舊台中火車站前盛大開幕，一路閃亮至明年1月1日，當中有高達16公尺「甜蜜音樂盒」耶誕樹、擴大燈飾展區，還有耶誕市集及美食地圖導覽，開幕2周吸引60萬人次到訪，1月1日前尚未至台中與LINE FRIENDS好友們拍照打卡的民眾，趕緊來衝一波。

▲台中跨年演唱會邀請韓國嘻哈天后Jessi，被稱為是全台最強卡司。（圖／台中市政府提供）



今年台中跨年卡司制霸全台，水湳跨年晚會提供全台最大戶外表演場地，成功邀請韓國嘻哈天后Jessi來台中演出，這也是她首度海外跨年巡演獨家獻給台中，還特別設計「超級大彩蛋」豪氣寵粉，敬請期待；還有180秒璀璨煙火秀，更是不容錯過。

▲天團五月天跨年夜到台中，嗨唱陪粉絲一起迎接2024。（圖／台中市政府提供）



天團五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，也即將在台中洲際棒球場盛大登場，12月31日至明年1月7日，一連6場跨年演唱會，預計每場將吸引逾2萬名樂迷參與，共計吸引15萬以上遊客到訪，準備High翻台中。

另台中市府與文化部攜手合作「國家漫畫博物館」日前已盛大開館試營運中，東側基地展示15棟日式建築，規劃8大主題策展及3大亮點空間，並透過獨特的光環境、光影、水霧、音樂等元素，打造夜間不同凡響的風景，邀請漫迷們一起來沈浸式體驗。

由新聞局主辦的九天鼓神祭，跨年夜邀請到Tickle Tickle、Traveller旅人、董事長樂團、Coming True Fire Group即將成真火舞團以及九天民俗技藝團，在九天玄女廟陪民眾一起送鼓神迎向2024年。