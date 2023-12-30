不只高雄！陳其邁今趕北部7激戰區　車掃、拜廟、唱歌加持選情

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉倒數14天，近日跨出高雄市輔選的民進黨中生代代表人物、市長陳其邁今（30）再度北上，將在單日內連趕7場輔選行程，前往立委指標戰區為立委鄭運鵬、吳琪銘、蘇巧慧、立委候選人吳崢、許淑華、吳沛憶、苗博雅輔選，行程內容包括車掃、拜廟、掃街、座談，以及頗受支持者好評的唱歌、快閃演出。

陳其邁除了催高雄市立委「小雞」選情，最近也跨出高雄市，前往外縣市輔選，例如11月挺進被視為艱困選區的南投縣，力挺立委蔡培慧連任，同月也前往被視為指標戰區的台中市，為子弟兵、前國會辦公室主任江肇國站台，12月初則前往新北市，為行政院前院長蘇貞昌之女、立委蘇巧慧輔選，當場高歌「紅豆」等名曲；28日則前往嘉義縣、嘉義市，為立委王美惠、蔡易餘、立委候選人陳冠廷拉抬人氣。

昨天晚間有社群粉絲專頁以標題「12月30日其邁北部巡迴演唱會」為題，提前透露陳其邁即將到雙北、桃園輔選的行程，當中下午14點陪同立委蘇巧慧新莊車掃的行程後方加註了「車掃＋唱歌」，引起網友在粉專下方熱烈討論，有網友直呼「北部的朋友，高雄的靈魂歌手來囉！」

根據規劃，陳其邁今天將前往多個指標激戰區，為黨籍立委候選人與「民主大聯盟」成員輔選，包括桃園鄭運鵬、新北吳崢、吳琪銘、北市許淑華、吳沛憶、苗博雅，也將再度為蘇巧慧輔選，1天連趕7場行程。

陳其邁幕僚開玩笑表示，可能是市長之前唱歌一鳴驚人，大家都想看他的專場演唱會，現在全台灣都有候選人要邀請他去站台。他說，面對選情輕忽不得，很多地方都呈現膠著，除了要顧好高雄的候選人，外地的候選人就會做好路線規劃，一次性地進行輔選工作。

陳其邁此次將配合7位立委候選人的需求，包括車掃、拜廟、掃街、座談，甚至是唱歌、快閃演出樣樣都來。有網友說，一天跑遍雙北、桃園「行程真得很硬」，也有網友稱，車掃加上唱歌「殺傷力大很多」，留言區熱烈討論，顯示陳其邁充滿話題性的歌喉，已經成為他的另類輔選利器。