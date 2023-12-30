民進黨批黑幫進入新北校園　侯友宜談治安「請鬼拿藥單」

▲民進黨今天上午舉行記者會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對新北市長侯友宜請假選總統即將屆滿百日，民進黨今（30）舉行記者會質疑，侯友宜請假市長、治安擺爛，放任黑幫進校園，校園暴力、霸凌事件頻傳，侯的治安三箭，根本是「請鬼拿藥單」，又指「票投國民黨，你的選票，會變成他的鈔票」、「票投國民黨，黑道無法擋」，因為侯也與涉及毒品交易和黑道背景的立委候選人邱鎮軍稱兄道弟。

民進黨發言人張志豪，以及新北市議員顏蔚慈、李宇翔、張錦豪今天上午舉行記者會，除再對侯友宜提出侯家又昱公司炒地皮的五問，也檢視新北市治安破洞問題，同時用倒數計時器提醒市民，侯友宜市長請假選總統明天將屆百日，因市政荒廢停擺，治安破洞，市民痛苦指數滿點，1月13日用選票要求侯市長上班。

張志豪表示，侯友宜日前政見會拋「治安三箭」，首先是打詐，侯友宜曾和捲入詐騙集團黑吃黑相關擄人案件的國民黨籍屏東縣議員郭再添稱兄道弟，也曾和康友KY案中涉嫌炒股的吳光訓早餐會，更和亞太國際地產負責人違法吸金10億遭起訴的秦啟松合照，如何打詐？至於掃毒掃黑槍，新北五月開始槍聲大作，一個半月就開了86槍，侯友宜更幫涉及毒品交易案的邱鎮軍站台，實在諷刺。

顏蔚慈說，侯友宜近請假近一百天，放任新北治安不顧，根本和黑道掛鉤一起，「票投國民黨，你的選票，會變成他的鈔票」，國民黨因為貪污被判刑的，平均每人貪污1800萬，將人民血汗錢全部撈走；「票投國民黨，黑道無法擋」，國民黨有黑道背景的立委候選人比比皆是，包含台中顏寬恆會、台南李全教、苗栗縣邱鎮軍、雲林縣丁學忠，這些黑白郎君通通會站回國會殿堂，警察還要跟他們敬禮，國家立法機關被黑道滲透，成為掌握利益的工具。

顏蔚慈表示，選總統提了一堆治安政見，馬上被刑事局打臉，中央都已經在做，侯友宜卻對中央政策毫無掌握，還提出重複的政策，不僅無能更是無知。刑事局公布6項政策，包含推動模擬槍烙碼，阻斷槍械改造源頭；已修法強化管制提高刑罰並肅槍全面阻斷持槍犯罪；警政署不定期辦理全國同步肅槍專案；強力打擊街頭聚眾鬥毆，斬斷幫派利益來源，有效減少暴力犯罪；全面掃蕩黑道幫派，加強約制不得公開從事幫派活動等都是實際行動，顯示侯友宜所提政見都慢半拍，新北對治安毫無作為，呼籲中央地方政府都要實事，不要像侯友宜只會空口說白話。

李宇翔提到，侯友宜自9月23日起開始請假，為期113天的假期，市民受苦，在天下或遠見的評比，新北治安滿意度六度墊底。甚至侯友宜市長連任後，更連續發生重大槍擊案，如「三重警誤認通緝犯毆打民眾」、4月「土城當鋪遭開三槍」、「20日17歲少年掃射當鋪51槍」、「2槍手飛車追逐當街轟逾13槍」，5月「五股區行刑式槍決」、「三重重劃區13槍響」，6月「八里區離奇命案且查獲改造手槍」、「三重男惱怒朝店怒轟5槍遭逮」。

不只如此，李宇翔細數，7月「立委辦公室被威脅開槍」、「林口惡煞轟10槍警告」，9月「樹林毒品買賣糾紛開槍」、「汐止傳槍響！2嫌當街連開8槍」，11月「新店男「醫院外開槍洩憤」逃逸3小時遭逮」、「新北聖約翰大學旁超商槍響！2組人馬談判」、12月「土城國中喋血案」、「黑幫深入校園」。

李宇翔強調，新北治安不安，市民不安，數字證明一切。2023年1月至11月新北市刑案發生總數為3萬4614件，為全國縣市當中發生案件數最多；2023年1月至11月，新北市違反槍砲彈藥刀械管制條例為131件，是全國最高；新北市暴力犯罪破獲率從2019年開始逐年下降。刑案破獲率從2020年開始就排名六都墊底。

李宇翔還說，2023年〈遠見縣市總體暨永續競爭力調查〉，新北市治安面向排名第12名，六都墊底；2023年天下雜誌調查，新北市民治安滿意度只有55.04%，六都當中最差，顯示市民的不滿意度不斷升高，新北市治安敗壞，市民不滿。治安做得不好，讓市民感到不安，真正面對槍林彈雨的是新北市民，如果有心把新北治安顧好，就請銷假上班，而不是在政見發表會中，一邊說著不著邊記的政見，另一邊開空頭支票。

張錦豪表示，在5月議會質詢侯友宜時，公開穿著防彈衣，槍擊事件頻傳，但當時侯友宜公開表示說，「我侯友宜跟黑道勢不兩立、與黑道沒有溝通管道」，但口口聲聲反黑金、辦黑金只是作秀，因為他幫涉及毒品交易和黑道背景的邱鎮軍稱兄道弟，還有校園割頸案兇嫌，據媒體報導具有天道盟的背景，而天道盟的創建者就是羅福助，兒子羅明才正在選立委，可見黑幫不在新北市盤根錯節，甚至進入校園，危害學生安全。

張錦豪批評，侯友宜對黑道不僅視而不見，還搭起肩來當換帖兄弟。警察出身的侯友宜口口聲聲說「最不能接受黑道」、「辦黑金」、「重啟特偵組」，卻不先嚴辦這些黨內同志還給市民平靜的日子，請侯友宜整頓治安、掃蕩黑幫。

張錦豪也再度「5問」侯友宜：第一，又昱買地的錢，來源是凱旋苑的租金嗎？第二，出任副市長後，是否開始計劃在買地投資？第三，你如此積極收購新莊精華地段原因是為何？第四，為什麼侯辦聲該地段不具有都條件？事實打臉，那塊土地具有都更和危老重建的條件！第五，又昱底下到底還藏多少土地、多少資產？都請侯友宜出面一併把答案講清楚。