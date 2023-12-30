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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營候選人公布錄音檔！質疑高端疫苗官商勾結　要求檢調介入徹查

記者游瓊華／台中報導

2024大選進入最後決戰15天！台中第4選區（西屯、南屯）國民黨立委候選人廖偉翔今天召開記者會，爆料三段錄音檔，指稱錄音檔內容為高端董事長張世忠、總經理陳燦監以及審計會會議內容，質疑高端哄抬價格，從700元一路飆到881元，溢價達25%；官商勾結以及研發決策草率，痛批高端大發國難財，要求檢調介入調查。

▲藍營候選人廖偉翔爆高端疫苗疑官商勾結錄音檔，要求檢調介入徹查。（圖／記者游瓊華攝）

▲藍營候選人廖偉翔爆三段錄音檔質疑高端疫苗疑官商勾結，要求檢調介入徹查。（圖／記者游瓊華攝）

針對廖的質疑，《ETtoday新聞雲》尚未取得相關人士的回應。

廖偉翔指出，三段爆料音檔分別提到高端董事會授權總經理陳燦堅，就疫苗價格與衛福部協商，還笑稱「超過700元部分，就拿來董事會分掉」；有成大醫師稱疫苗審查「穩過的、一路綠燈」以及內部會議提到疫苗若真的不太有效，是否增加抗原量等議題。

▲藍營候選人廖偉翔爆高端疫苗疑官商勾結錄音檔，要求檢調介入徹查。（圖／記者游瓊華攝）

▲藍營候選人廖偉翔砲轟高端高層大發國難財。（圖／記者游瓊華攝）

廖偉翔不滿地說，疫情時期民進黨採購疫苗態度消極，只考慮向高端緊急採購疫苗，讓高端肆意開價，授權採購881元價格的主使者是誰？2021年6月18日國民黨提案8月底採購4000萬劑外購疫苗時，被民進黨立委全體封殺，這些立委知道高短881元的離譜價格從何而來？

廖偉翔砲轟，高端高層大發國難財，也質疑民進黨官員私相授受。一同出席的醫師蔡明忠也提到，二期試驗結果未有結論前就討論成效，甚至輕易變更測試內容，根本草菅人命。此外，律師林瓊嘉則呼籲，檢調應該介入調查，高端是否有詐欺以及官商勾結、包庇之虞。

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