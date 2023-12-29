2024桃園跨年晚會場地求職訊息…是假的　市府+桃警籲勿上當

▲針對「2024桃園跨年晚會場地人員求職訊息」，桃市府觀旅局在官網緊急呼籲民眾勿上當。（圖／翻攝自市府觀旅局網站）

記者沈繼昌／桃園報導

「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會將於明（31）日在桃園高鐵站前廣場舉辦，不少市民反映各大網路社群網路出現「桃園跨年晚會求職訊息」，以「可進入搖滾區」及「可近距離與偶像接觸」為誘因，吸引市民加LINE或私訓報名，疑詐騙集團要求提供個資；市府與桃園刑大今（30）日呼籲，這是假訊息民眾籲請市民勿上當受騙，若有疑問應可詳加確認，或撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

針對此網路假訊息，市府觀旅局指出，桃園星際城跨年晚會承辦單位已釐清工讀約聘情況，確認各單位工讀生皆已招聘額滿，並無再度招聘事宜，詐騙集團於臉書或網路社團發布招聘求職資訊為假訊息，桃園市政府呼籲民眾提高「防詐」警覺心，請勿輕信網路社團資訊，避免上當受騙導致自身個資外洩，若遇有詐騙情事，請撥打165反詐騙專線或下載警政服務APP諮詢。、

▲針對「2024桃園跨年晚會場地人員求職訊息」，桃園市警局刑大經濟組組長曾崑蘍提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局刑大目前已展開調查，桃市民眾尚無因此訊息上當受騙求職，籲請民眾勿再轉傳散布，若有民眾受騙可就近向警察機關提出告訴。呼籲民眾對於網路流傳之訊息應多加求證辨識其真偽，勿輕信或隨意轉傳，避免成為假訊息之傳播者、製造社會大眾恐慌，應再三確認或撥打165反詐騙諮詢專線查詢，或就近至派出所詢問查證。