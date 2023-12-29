犯性侵害案入獄...牢友熟睡他「抹藥狂摸屁股」　噁男再吃一罪

▲因案在台北監獄服刑的陳姓受刑人，去年8月間凌晨在寢室見室友熟睡之際，竟徒手襲臀猥褻得逞，事後被室友察覺提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在台北監獄服刑的陳姓受刑人去年8月某日凌晨，趁室友熟睡之際，先以藥膏塗抹在其屁股上，見對方沒反應，竟以手撫摸對方屁股猥褻，室友被嚇醒後提告。桃園地院審理時，陳男坦承不諱，法官審結依乘機猥褻罪判處有期徒刑6月，得易科罰金，本案還可上訴。

桃檢調查，因妨害性自主案在北監服刑的陳姓受刑人，去年8月16日凌晨3時許，見同寢室室友熟睡，先以藥膏在室友臀部處塗抹，見室友沒有反應，下一步竟徒手撫摸臀部數分鐘之久，室友被驚醒後氣得向管理人員報告，室友事後堅持提告，桃檢調查後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，陳男坦承犯行不諱，被害人與北監主任管理員亦指證歷歷，並出具現場監視畫面截圖佐證，法官認為被告出於任意性之自白與事實相符，犯行堪予採認。

法官審酌，被告為滿足一己私慾，未尊重室友之性自主決定權，利用其昏睡不知抗拒之際，對其撫摸臀部之猥褻行為，造成其身心危害，被告犯後坦承犯行且有悔意，衡量被告曾因妨害性自主案件遭法院判刑之科刑紀錄，法官審結依乘機猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，本案還可上訴。