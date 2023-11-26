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到曼谷推展觀光　桃園副市長蘇俊賓「插畫外交出奇招」

▲桃園市副市長蘇俊賓組團赴泰國曼谷推廣桃園觀光。（圖／市府官旅局提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓組團赴泰國曼谷推廣桃園觀光。（圖／市府官旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府副市長蘇俊賓日前率領關旅局等局處前往泰國推銷桃園觀光，除與泰國官方與旅遊業者簽署合作備忘錄，蘇俊賓還化身成觀光大使，拿出自己過去在曼谷旅行時手繪作品，以「插畫外交」讓泰國官方與三大旅行社高層留下深刻印象，成為這次推廣桃園觀光一大亮點。

▲桃園市副市長蘇俊賓拿出以往到泰國旅遊時手繪圖卡，以插畫方式行銷桃園觀光。（圖／市府官旅局提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓拿出以往到泰國旅遊時手繪圖卡，以插畫方式行銷桃園觀光。（圖／市府官旅局提供）

蘇俊賓表示，以自己過去曾多次前往泰國旅遊經驗與大家分享，這次以官方身分前往推廣桃園觀光，旅遊業是促進雙邊交流的最好管道，也能促成彼此了解與互信，讓區域更和平。此行希望藉由B2B合作，進一步提升雙邊關係，讓大家更加了解桃園很多好玩、好吃、好住的地方，期待明年泰國來台旅客突破42萬人次，且都能留在桃園多玩幾天。

蘇俊賓解說時，還特別拿出疫情前造訪泰國，在曼谷手繪的四張卡片，主題分別是泰國火車市集、水上市場、臥佛寺等，類似插畫方式滿滿洋溢著泰國的人文風情，廣獲泰國官方與旅遊業者高度共鳴。

▲桃園市副市長蘇俊賓以過往在泰國旅遊時手繪圖卡來行銷桃園觀光。（圖／市府官旅局提供）

▲蘇俊賓以過往在泰國旅遊時手繪圖卡來行銷桃園觀光。（圖／市府官旅局提供）

蘇俊賓認為，觀光活動是互惠平等的，期許雙邊旅遊業者能同時擔當兩個城市的觀光大使，就像自己不只是宣傳桃園，也同時行銷曼谷，希望大家未來攜手合作，努力規劃兩邊特色行程，讓曼谷跟桃園都能成為彼此遊客的首選，共同繁榮雙方的觀光產業。

桃園市府這次在曼谷舉行的桃園推廣會，吸引包括泰國官方、旅遊業者與媒體逾150人參與，台灣方面則有桃園市政府蘇俊賓副市長、觀光旅遊局局長周柏吟與31個旅遊相關單位共赴泰國行銷推廣桃園之美。

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