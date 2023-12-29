割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　鄉民看傻：吃得比我好

▲行凶的「乾哥」被裁定收容。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

為了替乾妹出氣，拿彈簧刀刺死新北國三男學生的「乾哥」被裁定收容，檢方也決定，將他的罪名提升至殺人罪。有網友挖出台灣北中南少年觀護所的每日菜單，餐餐有肉有菜非常均衡營養，引發鄉民直呼「吃得比我好」、「可悲的是，我吃得比沒犯法的人好！」

新北國三男學生因驅趕女同學，結果女同學心有不甘，「乾哥」知情後為了替乾妹出氣，就衝去找對方理論，雙方一言不合產生衝突，「乾哥」拿出預藏的彈簧刀對他猛刺，包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，男學生經2天搶救仍回天乏術，而檢方決定「乾哥」罪名從殺人未遂提升至殺人罪。

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目前「乾哥」已裁定收容，並由新北地院少年法庭調查中，就有網友挖出北中南少年觀護所（以下簡稱少觀所）的每日菜單。以今（29）日來說，台北少觀所部分，早餐為包子配豆漿；午餐為豬肉燴飯+香腸+鮮蔬+蜂蜜檸檬；晚餐有棒棒腿+大豆乾丁+炒鮮蔬+貢丸蛋花湯。

台中戒治所（含少觀所）部分，早餐有雜糧饅頭+冬瓜茶；午餐為香菇米苔目湯+紅蘿蔔肉絲；晚餐為滷豬腳+炸貢丸+時蘇+薏仁甜湯。

台南少觀所部分，早餐有培根漢堡蛋+低糖麥茶；午餐有沙茶豬肉燴飯+毛豆蝦仁蒸蛋+炒小白菜+榨菜肉絲湯；晚餐有酥炸雞腿+洋蔥炒肉絲+鮮炒油菜+味噌豆腐湯。

底下網友熱議，「吃真好」、「在外面吃都吃不到這樣，即使有也要超多錢」、「吃得比我好」、「可悲的是，我吃得比沒犯法的人好」、「鄉民當社畜納稅讓殺人犯吃大餐」。