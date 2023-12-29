所有疑似住址都查了！　「宣傳車正在構圖」小商人：敬請期待

▲小商人稱宣傳車已在構圖。（圖／FB／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，掀起PTT與Dcard網友憤怒肉搜兇手，被新北地方法院警告下架涉案少年的記事、照片等資料，引爆大眾不滿。網紅小商人昨（28）日也火速在臉書表態，打算製作圖片放在廣告車，公布犯罪者，今日則表示他已經在整理資料，宣傳車也在構圖，「敬請期待」。

小商人昨日在粉專請求網友提供加害者資料，並徵求製圖高手，稍早發文表示，「稍微整理了一下資料，各位朋友在很憤慨的同時也要注意一下。」說他昨天有請人去問問在地社團，發現幾個加害者並非屬於任何社團，「所以各位不用擔心。就算有，敢保這種的也不是啥咖，敢出面保的，我們敢處理。」

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小商人指出，現在網上出現很多這次案件人物的IG帳號，「有些是否為真，是不是有些故意反串的。很多犯案者的影片出來，都是讓人火大的影片，不過給的註解要釐清一下是否為真。」

另外，所有疑似加害人的住址，他們都有查過，產權皆跟本人沒關係，「沒意外是租的機率高」。至於其他幫腔的小孩，他也打算出手，「有資料的話，我們也能一併查，看看有啥蛛絲馬跡。」

最後他強調，「檢調單位如果以殺人罪或者預謀殺人去辦，就算是未成年，也會關好一陣子，並非未成年就沒事。」也直呼，「宣傳車正在構圖，敬請期待。」