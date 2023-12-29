范雲聲明稱「沒說不能搜書包」！鄉民譏「理論大師」：硬凹騙選票

▲立委范雲（中）過去曾批評學校檢查學生行李是校園權威的展現。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新北市國中生割頸案引起社會輿輪，由於民進黨立委范雲曾主張「學校不該任意搜查學生行李」，遭批是安全網破口。對此，范雲29日發表最新聲明，強調是要求教官不該違法、「無差別」搜查全校畢業旅行的行李，並未主張不能搜書包。不過，聲明被轉發至PTT後，鄉民卻不領情，紛紛砲轟「不要再硬凹騙選票」。

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，持彈簧刀割頸別班男同學。事後，傳出行兇少年平日都會攜帶刀械到校，這也讓過去曾多次主張「學校不該任意搜查學生書包」的民進黨立委范雲飽受抨擊，更有臉書粉專怒嗆「校園安全破口就是范雲」。

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范雲29日發表最新聲明，強調自己要求教官不該違法、「無差別」搜查全校畢業旅行的行李，並未主張不能搜書包，豐原高中一個孩子5月才因為被教官針對、無故強搜書包，結束自己的生命，「藍營選擇在孩子的悲劇上政治操作，令人不齒。」

該聲明事後被轉發至PTT，不少鄉民紛紛怒嗆，「沒說你不能搜書包，但搜了沒找到就是擾民」、「理論大師，不能無差別，可以個別，個別的不是更受傷？」、「又轉彎喔？能不能預防性翻有前科8+9書包，避免違禁品，范雲出來講阿」、「我就問乾哥的刀還沒拿出來捅人之前，老師有什麼理由搜他書包？」

▼范雲聲明引發鄉民一面倒痛批。（圖／翻攝自PTT）